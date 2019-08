François Legault et la psychologie inversée

Il y a quelques jours, on nous rapportait les paroles que le premier ministre François Legault avait tenues à Sept-Îles, sur les ondes du 94,1, où il déclarait que « la souveraineté n’était plus un projet moderne ». Si, pour beaucoup, il n’y a rien de bien surprenant dans cette déclaration, j’observe toutefois que, contrairement au temps où ses prédécesseurs ne lésinaient sur rien pour nous enlever cette idée de la tête, les paroles de M. Legault n’ont pas du tout le même effet sur les cœurs et les esprits.

L’histoire nous dira bien assez tôt si le diagnostic de François Legault était le bon. En attendant, chaque fois qu’il fait une sortie de ce genre, je ne peux m’empêcher de sourire calmement avec moi-même, car elle me fait toujours remarquer cette flamme fière qui grandit derrière nos yeux et qui s’entend dans nos voix de plus en plus franches.