Histoires de cowboys: prudence au pays des armes à feu

Mais au petit déjeuner, Reynald Brière, le capitaine de la randonnée, a rappelé une autre réalité : « On est au Texas. Il faut considérer que toute personne avec qui on entre en contact a de fortes chances de porter une arme à feu sur elle. Fait que si on se fait couper par un pick-up sur une route régionale, on ne répond pas en levant le majeur ou en jouant au cowboy. Il faut être prudent ».

C’était la première fois qu’on me rappelait aussi clairement que dans certains États des États-Unis, il fallait se garder une petite gêne. Et le Texas est l’état numéro un sur la liste. Surtout qu’on passait devant un Walmart en prenant la route pour Rocksprings.

Mais on oublie. On traverse quelques dizaines de bleds de moins de 1000 habitants. Les Texans sont gentils. Avenants. Ils ont un gun dans le Ford F-150 mais ils sourient quand on les aborde. Et puis, ­Donald Trump l’a dit, c’est pas le gun qui est fou, c’est le gars qui s’en sert. Il est où le problème ?

On a roulé plusieurs jours dans ce Texas écrasé par le soleil, à quelques mètres parfois de la frontière mexicaine. Cette présence de l’immigration illégale pèse sur le Texas et le Nouveau-Mexique d’une façon qu’on ne connaît pas au Vermont ou le reste de la Nouvelle-Angleterre, un quotidien que l’on connaît mieux au Québec.

Photos courtoisie, Reynald Brière On a dû s’arrêter deux fois pour des contrôles dans des postes installés le long des routes nationales. Des agents frontaliers armés, accompagnés d’un chien, inspectent les voitures qui passent. Ils fouillent tout et demandent les passeports : « Aux douanes, ils fouillent tous les containers. Ici, on vérifie surtout les papiers des gens. S’ils sont immigrants, on contrôle si leur séjour est légal », a expliqué un agent à qui on s’est informé.

Et les cinq Harley ont pu repartir... jusqu’au prochain contrôle avant de prendre la route du Nouveau-Mexique.

Le fabuleux parc de big bend

Photos courtoisie, Reynald Brière Avant de quitter le Texas, il fallait ­visiter le parc national de Big Bend qui côtoie la frontière à 150 mètres. C’est stupéfiant. Des kilomètres et des kilomètres de désert habité par des lapins, des coyotes, des roadrunners et des serpents à sonnettes. On en a vu. Il y a plus de 50 sortes de reptiles, des dizaines de sortes d’oiseaux, des espèces d’animaux par centaines. C’est le plus grand parc écologique des États-Unis.

Photos courtoisie, Reynald Brière Une beauté à couper le souffle. Avec un arrêt dans le canyon Santa Elena, à 150 mètres du Rio Grande qui sert de frontière sur 1200 kilomètres. On voit les gens de l’autre côté du fleuve. D’ailleurs, en août, le Rio Grande se traverse à pied...

Les Rangers ont zéro chance de contrôler tous ceux qui tentent d’immigrer aux States. Impossible.

12 habitants et un resto !