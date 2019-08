Internationaux des États-Unis : Milos Raonic modère ses attentes

Toujours aux prises avec des problèmes de dos, c’est dans l’incertitude que Milos Raonic entreprendra les Internationaux des États-Unis en début de semaine, à Flushing Meadows.

L’Ontarien de 28 ans, qui occupe le 22e rang mondial, n’a pas rejoué depuis son retrait au troisième tour à la Coupe Rogers, au début du mois d’août. Des problèmes de dos l’avaient forcé à abandonner pendant son match contre le Québécois Félix Auger-Aliassime, avant le début de la manche décisive.

Par la suite, Raonic s’est retiré du tournoi de Cincinnati.

À quelques heures du début des Internationaux des États-Unis, le Canadien préfère se montrer réaliste et ne pas nourrir de trop grandes ambitions.

«On ne sait pas trop ce que ça va donner », a-t-il reconnu samedi, dans une entrevue à TSN.

«J’ai pris une semaine de congé après le tournoi à Montréal (la Coupe Rogers) pour remettre tout ça en place. Ça allait bien pendant un moment puis, quelques jours avant le US Open, ç’a recommencé. Alors on y va au jour le jour. On le prend comme ça vient et on tente de gérer ça avec mon équipe.»

Raonic, qui n’a jamais franchi le quatrième tour à Flushing Meadows, aura une lourde commande au premier tour, où l’attend le Chilien Nicolas Jarry, 69e au monde.

«Ce sera difficile. C’est un joueur puissant qui y va pour ses coups tôt dans le point. Il a un gros service, un gros coup droit, et il tente vraiment de dicter le jeu. On a un peu le même style, sauf que je cherche davantage les opportunités pour monter au filet. Le gagnant sera celui qui arrivera à imposer son jeu en premier.»