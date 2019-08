Le virage vert d’un chimiste

« J’ai envoyé des échantillons aux acheteurs de toutes les chaînes de pharmacie, raconte-t-il. La réponse était toujours la même : non ! Je n’ai donc pas eu le choix d’annoncer à l’équipe que je devais mettre la clé sous la porte. »

Juste avant de débrancher le téléphone, il s’est résolu à écouter le message. « C’était l’acheteur de Pharmaprix qui voulait me rencontrer parce qu’il était intéressé par nos produits. Cet appel a tout changé ! J’ai rappelé l’équipe pour lui dire qu’on repartait la machine. »

Depuis l’automne 2014, les shampoings Mistik sont donc vendus dans les succursales de Pharmaprix au Québec, et bientôt à travers le Canada. La marque est aussi distribuée dans des magasins de produits naturels et quelques pharmacies indépendantes.

« D’ici la fin de l’année, on devrait être présent à Hong Kong et en Chine, précise Jean-Éric Marie. Nous venons aussi de signer des accords de distribution avec le Brésil, le Japon et les États-Unis. L’Australie s’intéresse également à nos produits. »