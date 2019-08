Les Capitales subissent une cuisante défaite

Les Miners de Sussex County ont montré pourquoi ils sont au sommet du classement de la ligue Can-Am, samedi soir, au stade Canac. Après un premier match serré face aux Capitales, les visiteurs l’ont aisément emporté par la marque de 10 à 1.

Le spectacle s’est animé dès la première manche. Les Miners ont profité des difficultés du lanceur partant des Capitales, Arik Sikula (6-7), pour prendre les devants 2 à 0.

Connor Panas a toutefois réduit l’écart dès le premier tour au bâton des locaux, avec son premier circuit de la saison.

En quatrième manche, Sussex a mis le match hors de portée des Capitales en ajoutant deux points au tableau, grâce notamment au circuit en solo de Trey Hair.

Les ennuis se sont poursuivis en cinquième et c’est encore une fois Hair qui a contribué pour les Miners. Il a frappé un simple de deux points pour porter la marque à 7 à 1.

Encore des difficultés au monticule

Sikula connaît une saison passablement difficile. Alors qu’il avait maintenu une moyenne de points mérités de 2,58 en 2018, celle-ci a grimpé à 6,10 cette saison.

À son 20e départ en 2019, l’artilleur de 30 ans a connu une autre sortie compliquée. Il a accordé sept points sur neuf coups sûrs en cinq manches de travail.

«C’est plus difficile depuis quelque temps. Il manque de vélocité dernièrement, et même depuis le début de la saison. C’est un lanceur fier et qui se bat. Mais cette année, ça fonctionne moins bien», a concédé le gérant Patrick Scalabrini après la rencontre.

Appelé en relève, Dany Paradis-Giroux n’a guère fait mieux. En trois manches de travail, le Québécois a accordé trois points à l’adversaire.

Une saison à oublier

Depuis leur fondation en 1999, la pire saison des Capitales fut leur première, enregistrant 43 victoires. Le calendrier ne comptait toutefois que 86 matchs, alors qu’il y en a maintenant 95.

Avec huit parties à disputer, la troupe de Patrick Scalabrini doit donc remporter tous ses matchs pour égaler cette marque. Une tâche colossale au regard des résultats de la saison 2019 jusqu’ici.

«Ce n’est pas plaisant de potentiellement faire partie de la pire histoire des Capitales en 20 ans. Il y a beaucoup de gars fiers qui ne sont pas heureux et satisfaits de la situation. On va sortir et tout donner dans les derniers matchs», a mentionné l’entraîneur.

En bref

Annulé un peu plus tôt cette saison en raison de la pluie, le gala amical de lutte a eu lieu sur la terrasse avant le match.

Les Capitales tenteront d’éviter le balayage dans cette série alors que le dernier match face aux Miners sera disputé dimanche, à 13h05, au stade Canac. Karl Gélinas sera sur la butte pour les locaux.