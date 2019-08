Les Remparts échappent le match dans les dernières secondes

Les Remparts de Québec sont passés bien près de réussir l’impossible contre le Drakkar de Baie-Comeau, samedi, lors d’un match préparatoire présenté au Centre Henry-Leonard. La formation de Patrick Roy a cependant dû s’avouer vaincue par la marque de 6 à 5.

Tirant de l’arrière 5 à 1 avec 12 minutes à faire au match, l’équipe de la Vieille Capitale a inscrit quatre buts pour créer l’égalité. Romain Rodzinski, Jacob Melanson, Aleksei Sergeev et Pierrick Dubé ont été les auteurs de ces réussites. Le dernier but des Remparts est d’ailleurs survenu alors qu’il ne restait que 32 secondes au tableau indicateur.

Compte tenu de l’effort des visiteurs, cette rencontre semblait se diriger en prolongation, mais Gabriel Fortier en a décidé autrement. L’attaquant 19 ans a redonné les devants au Drakkar en déjouant Thomas Boucher dans les dernières secondes du temps réglementaire. Au final, le gardien des Diables rouges a accordé six buts sur les 27 lancers qu’il a reçus.

Malgré le revers, un premier en trois parties préparatoires, les Remparts ont vu de belles choses de certains de leurs jeunes joueurs. Le défenseur Edouard Cournoyer a notamment tiré son épingle du jeu avec un but et deux mentions d’aide.

Nathan Légaré domine

Si c’est Fortier qui a inscrit le but gagnant, c’est l’attaquant Nathan Légaré qui a été le bourreau des Remparts. Ce dernier a amassé deux buts et deux mentions d’aide.

Le patineur de 18 ans a obtenu sa première passe décisive sur le deuxième but du Drakkar, soit la première réussite de Fortier en première période. Lors du deuxième engagement, il a touché le fond du filet une première fois et aidé Julien Létourneau à déjouer le gardien Tomas Boucher. Le choix de troisième tour des Penguins de Pittsburgh au dernier encan du circuit Bettman a complété sa productive journée de boulot en inscrivant un autre but en troisième période.

C’est terminé pour Olivier Archambault

Avant de prendre le chemin de Baie-Comeau, les Remparts ont annoncé avoir retranché le défenseur Olivier Archambault. L’athlète de 16 ans rejoindra le Phénix du Collège Esther-Blondin dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec. À son seul match préparatoire, dimanche contre l’Océanic, il n’a amassé aucun point et terminé sa rencontre avec un différentiel de +1.

Il reste désormais 27 patineurs dans l’entourage des Diables rouges. Le personnel hockey procédera aux dernières coupes, lundi matin.

En attendant, les Remparts et le Drakkar se retrouveront, dimanche, pour un deuxième affrontement en moins de 24 heures.