L’avenue Maguire, à Sillery, devient piétonne aujour­d’hui à l’occasion de la 7e présentation de Maguire en fête. Au programme : spectacles, activités familiales et de bien-être, animations et dégustations de produits alcoolisés de 10 h à 18 h. Encore une fois cette année, la fête se poursuivra en soirée sous forme de spectacles musicaux et festifs de 18 h à 22 h.

La Zoozoothèque, petite boutique écoresponsable de L’Ancienne-Lorette, offrant des produits pour tous les animaux, chiens, chats, oiseaux, poissons et rongeurs, tient aujourd’hui sa 3e collecte de fonds pour les petits refuges. De nombreux concours et surprises vous attendent sur place, au 1875, rue Notre-Dame, local 8 (en face du Métro) à L’Ancienne-Lorette.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Georgette Roberge et Léo Laterreur (photos), de Saint-Romuald (autrefois de Saint-Isidore), qui ont célébré leur 65e anniversaire de mariage le 31 juillet dernier. Ils sont la fierté de leurs trois filles Ginette, Doris et Marlène, de leurs petits-enfants, Isabelle et Julie, et de leurs arrière-petits-enfants : Laurianne, Mathis, Abygaelle et Jonathan.

70 ans d’amour Photo courtoisie

Camille Tremblay et Jacques Plourde, de Rivière-au-Renard (Gaspésie), ont célébré, le 11 août dernier lors d’une fête familiale, leur 70e anniversaire de mariage. Le couple, âgé respectivement de 91 et 95 ans, s’était en effet marié le 11 août 1949. Ils sont 7 enfants et demeurent toujours dans leur maison à Rivière-au-Renard, tout en étant actifs dans leur communauté. Félicitations.

5 générations Photo courtoisie

Le 16 juillet dernier naissait la petite Nelly Perreault Harvey, formant la 5e génération de cette grande famille de Québec. Nelly est la fille de Matthew Perreault Harvey (à gauche) qui est le fils de Yannick Harvey (entre sa mère Ginette Beaudry et sa grand-mère Jeannine­­­ Simard Beaudry). Jeannine­­­, qui a eu 91 ans le 22 mai, est mère de 10 enfants et a maintenant 20 petits-enfants, 23 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille.

Salut, Gilles Photo courtoisie

Gilles Lapointe, de Québec, que j’ai bien connu comme tant d’autres, à l’époque où il était représentant pour la brasserie O’Keefe à Québec, est décédé le 13 août dernier à l’âge de 73 ans. Les membres de la famille recevront vos condoléances à La Seigneurie Coopérative funéraire, 2450, av. Saint-Clément, Québec (autoroute de la Capitale, sortie Bourg-Royal Beauport), demain dimanche à compter de 14 h. À sa mémoire suivra à 16 h une liturgie de la Parole dans la chapelle de la coopérative.

Anniversaires Photo courtoisie