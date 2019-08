Mode de stars: le bicolore

Alors que les nouvelles collections débarquent peu à peu dans les boutiques, j’ai remarqué quelques pièces originales dont l’attrait repose sur une dualité de couleurs. Le courant du bicolore a aussi retenu l’attention des stars : graphique en noir et blanc, ludique en rose et bleu marine et dynamique avec une touche néon. Mais il se décline également sous la forme du dégradé alors que la couleur passe d’une nuance pâle à foncée.

Ces créations ont un effet assuré sur le tapis, voyez Chloe Bennet, Henry Golding et Mena Massoud, mais le bicolore a aussi sa place dans le quotidien comme en témoignent les looks de Maia Mitchell, de Cardi B. et de Mahershala Ali.

Photo AFP

Glissée dans une robe David Koma, Jenna Dewan a opposé le jaune chartreuse au noir, le tout rehaussé de pastilles miroirs. Indya Moore a préféré les teintes de terre de cette création d’Iris van Herpen.

Photo WENN

Photo AFP

Mahershala Ali se la joue très cool avec ce long cardigan bicolore qui encadre le logo du Forum économique mondial WE, l’événement auquel il était convié.

Photo WENN

La garde-robe masculine se fait aussi le terrain de jeu des vêtements bicolores. Les complets de Mena Moussad et de Henry Golding sont assurément des tenues de soirée originales. L’un a opté pour les reflets métalliques en dégradé d’Atelier Versace, tandis que l’autre a agencé une veste bronze et charcoal à une chemise noir et bordeaux de Givenchy.

Photo Getty Image

Photo AFP

Le jeune acteur Joey Keery a quant à lui préféré une approche plus sobre en choisissant un complet bicolore et bi-matière de Fendi, dont le col est châle d’un côté et cranté de l’autre.

Photo WENN

Le designer Prabal Gurung s’amuse à mixer les couleurs et les imprimés comme le démontrent bien les robes de Maia Mitchell et de Chloe Bennet, façon échiquier pour l’une et vichy champêtre télescopé pour l’autre.

Photo AFP

Photo AFP

Cardi B. et Janelle Monae ont un style affirmé. Ces deux créations singulières étaient faites pour elles. Comme à son habitude, Cardi B. a coordonné sa perruque à son tailleur bleu marine et rose de la griffe Brogger. La tenue de Janelle Monae était un hybride entre la robe et le tailleur, comme si la créatrice avait voulu donner l’impression que la chemise s’échappait du tailleur.

Photo AFP

À première vue, cette robe Rosie Assoulin semble avoir été entièrement taillée dans une matière rayée, mais la comédienne Dania Gurira a su se positionner pour les photos afin que l’on ait un aperçu du dos noir uni.

Photo AFP

► Quelques pistes pour repérer à votre tour un morceau qui suit la tendance.

Photo courtoisie

Photo courtoisie