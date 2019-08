Pas de chèque en blanc

Soucieux de l’état des routes, les Québécois font preuve de beaucoup de sagesse et de jugement, à l’inverse du gouvernement caquiste dans ce dossier. Pour une majorité de gens, et même dans une importante proportion à Québec, on devrait plutôt réparer les routes existantes, qui ont grandement besoin d’amour, avant d’investir dans un troisième lien.

Plus encore, les Québécois considèrent bien d’autres priorités en termes de nouvelles infrastructures. Ainsi, même à Québec où les gens sont directement concernés, le remplacement du pont de l’Île-d’Orléans suscite plus d’adhésion encore que la construction du troisième lien. Il y a de quoi tomber en bas de sa chaise. D’autant plus qu’à entendre les caquistes, on croirait que le tunnel fait à peu près l’unanimité dans la région. À la lumière de ces résultats, on voit bien que c’est de la foutaise !