Tranquillité au bord de l’eau

La vue sur le lac et sur les montagnes est sublime à La Maison bleue du lac Wallace. On y passe un séjour agréable tout en confort.

À 15 minutes de Coaticook dans les Cantons de l’Est, précisément à Saint-Herménégilde, Monique Guindon et Céline Ducharme accueillent chaleureusement leurs invités à La Maison Bleue du lac Wallace. L’ambiance y est conviviale, on admire la beauté du paysage environnant et on apprécie particulièrement la tranquillité.

DU CONFORT...

Photo courtoisie, Diane Poirier

Quatre jolies chambres sont proposées dans la magnifique et imposante maison bleue face au lac Wallace. La vue sur l’eau est reposante depuis la galerie et les chambres. Agrémentées de chaleureuses boiseries, d’un grand lit ou d’un très grand lit, les chambres sont douillettes, spacieuses et décorées en douceur. Artiste-peintre à ses heures, Céline y expose fièrement ses toiles. La grande chambre avec ses deux grands lits convient notamment à une famille. Quelle que soit la chambre choisie, on partage l’une des cinq salles de bain avec douche et/ou baignoire.

...ET DU REPOS

Photo courtoisie, Diane Poirier

Les hôtesses ont voulu leur établissement reposant et confortable. On imagine bien que la galerie faisant tout le tour de la maison offre une vue ­exceptionnelle sur le lac Wallace. On s’y prélasse dans les fauteuils et les chaises longues. Les invités souhaitant grignoter, prendre un verre ou un repas à la terrasse empruntent les coupes, couverts et ustensiles nécessaires. Au déjeuner, on mange à la salle à manger lumineuse ou sur la terrasse si la température le permet. Boissons froides et chaudes, céréales, yogourt, gaufres, crêpes, bagels, fruits frais, pain ou muffins maison aux bananes ou à la rhubarbe, confitures, tout est délicieux et préparé avec attention. Un menu est également proposé aux gens aux prises avec des intolérances alimentaires, des allergies ou qui ont le diabète. Le joli salon avec son mur en pierre des champs et son bois reste reposant et chaleureux comme tous les autres espaces communs de la maison. De plus, le piano, sur lequel les invités peuvent jouer quelques notes, a aussi son charme.

Photo courtoisie, Diane Poirier

À savoir

►TARIFS

Une nuit en occupation double à partir de 115 $ incluant le déjeuner.

►SERVICES

Un rangement sécurisé pour les vélos est offert. On bénéficie de la location exclusive du gîte pour un groupe, parfait pour souligner un anniversaire sans soucis.

►ACTIVITÉS SUR PLACE

En tout temps, on relaxe dans le spa. En soirée, on profite du foyer extérieur pour bavarder entre ­invités.

►ACTIVITÉS TOUT PRÈS

On fait du kayak, du vélo et de la randonnée pédestre dans les sentiers du Mont Hereford. Le parcours multimédia Foresta Lumina, présenté au Parc de la Gorge de Coaticook, reste féérique.

►COORDONNÉES

La Maison Bleue du lac Wallace

1383, route 141

Saint-Herménégilde (Québec)

J0B 2W0

Téléphone : 819 844-2467