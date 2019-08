Un PDG se paye une maison de 2,1 M$

Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un cofondateur d’Element AI achète une maison de 2,1 millions $

Photo tirée de Twitter Un des cofondateurs d’Element AI, Jean-François Gagné, et son épouse Anne Martel se sont payé cet été une maison de 2,1 millions $ dans un arrondissement cossu de la métropole. Element AI, une entreprise en démarrage du quartier Mile-Ex à Montréal, aspire à devenir un poids lourd mondial de l’intelligence artificielle, mais elle n’a toujours lancé aucun produit. L’entreprise a reçu récemment un financement de 25 millions $ US du gouvernement du Québec, a rapporté Le Journal. Des observateurs de l’industrie, interrogés par le Globe and Mail, ont toutefois soulevé des doutes sur la stratégie de l’entreprise et le peu de revenus générés. Element AI a été fondée en 2016 par M. Gagné et le célèbre professeur Yoshua Bengio de l’Université de Montréal.

Un ancien candidat de QS s’offre un penthouse

Simon Tremblay-Pepin, un professeur d’université à Ottawa et économiste de gauche, s’est offert avec sa conjointe un condo de 615 000 $ dans un quartier central de la métropole. « Magnifique penthouse sur deux étages avec près de 1200 pieds carrés », décrit un courtier. Ce dernier précise que l’endroit est « parfait pour les fêtes et les BBQ jusqu’à 30 personnes ». L’économiste s’était présenté sous la bannière de Québec solidaire aux dernières élections québécoises dans le bastion libéral de Nelligan, dans l’ouest de l’île de Montréal. Il est le fils du journaliste Michel Pepin et le petit-fils du syndicaliste Marcel Pepin.

L’ancien patron de Steinberg dans le pot

Une entreprise présidée par l’ancien patron de Steinberg, Michel Gaucher, a reçu à la mi-juillet sa licence de Santé Canada pour produire du cannabis. L’entreprise « pourra désormais cultiver graines et plants de cannabis dans ses nouvelles serres de Brownsburg, au Québec », indique un communiqué.

Gros achats chez Stingray

Mark Pathy, le président du conseil d’administration de Stingray, a fait l’achat cette semaine sur le marché de 50 000 actions de l’entreprise à un coût entre 7,23 $ et 7,33 $, pour une valeur d’un peu plus de 350 000 $. Pathy avait fait l’achat de 250 000 actions du distributeur montréalais de services musicaux la semaine précédente à un prix entre 7,23 $ et 7,34 $, pour plus de 1,8 million $. Il porte sa participation dans l’entreprise à 17,2 millions $. Le titre de Stingray, dirigé par l’entrepreneur Eric Boyko et qui avait été à l’origine cofondée avec l’entrepreneur Alexandre Taillefer, a gagné 20 % depuis le début de l’année.