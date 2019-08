Une œuvre d’art qui ne passe pas inaperçue pour Le Diamant

​C’est un symbole fort pour le fameux théâtre de Robert Lepage : toute ronde, illuminée la nuit, massive et faite de verre trempé, elle évoque non seulement le concept architectural de la salle de spectacle, mais aussi l’enseigne qui a coiffé l’immeuble pendant tant d’années.

Avec ses 4,5 mètres de diamètre, la création de l’artiste Claudie Gagnon et du réalisateur Ludovic Boney, baptisée Atome ou le fruit des étoiles, ne passe pas inaperçue, tout en se montrant sobre.

« On va signaliser très peu Le Diamant sur la façade de la rue Saint-Jean, parce qu’on juge qu’on n’en a pas besoin. On va être très facile à trouver », lance Bernard Gilbert, directeur général du théâtre et de la programmation.