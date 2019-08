Huit centres d’entraînement différents à Québec et à Lévis

Vous avez un peu trop aimé la piña colada cet été? Votre sport préféré consistait à déboucher les bouteilles de vin et allumer le barbecue? C’est ici qu’on arrive à la rescousse avec des idées d’endroits, à Québec et dans les environs, où vous pourrez vous remettre en forme. Par contre, on ne fournit pas la motivation!

CENTRE PILATES QUÉBEC

Ici, c’est sans esprit de compétition! Peu importe votre âge ou votre capacité physique, on vous offre des cours de Pilates au sol et sur appareils. Les adeptes affirment que les résultats sont durables: le corps est tonifié, la posture s’améliore et la silhouette s’allonge.

3190, boulevard Neilson, Québec

53, rue Fortier, Lévis

Pour plus d’informations, cliquez ici.

ESPRIT BOXE FITNESS

Le centre de remise en forme Esprit Boxe Fitness propose des installations modernes. On s'y est inspiré des salles de boxe et des entraînements de boxeur... un conditionnement physique synonyme de bien-être qui vous poussera au summum de vos capacités.

2673, chemin Sainte-Foy, Québec

Pour plus d’informations, cliquez ici.

ROC GYM

Le Roc Gym est derrière un programme d’entraînement croisé avec de l’escalade, soit le RocFit. Aussi au menu, des cours d'acroyoga, qu'on suit à deux ou plus dans un cadre ludique, acrobatique et sécuritaire. À noter que les murs d’escalade sont modifiés chaque mois afin d’offrir de nouveaux parcours.

2350, avenue du Colisée, Québec

Pour plus d’informations, cliquez ici.

MAXIFIT / MAXI FORME FITNESS

Le MaxiFit est la section crossfit du Maxi Forme Fitness de Saint-Nicolas. Vous pourrez combiner la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Courez, ramez, grimpez, sautez... et amusez-vous tout en améliorant votre endurance, votre force et votre souplesse.

845 route Marie-Victorin, bureau 10, Saint-Nicolas

Pour plus d’informations, cliquez ici.

UMANOVO

Nutrition, coaching de saines habitudes de vie et entraînement sous le même toit. Leurs spécialités: les douleurs chroniques, la gestion du poids et l’aide à la motivation pour l’entraînement. Un lieu hyperspécialisé où le physique et le mental convergent.

1623, rue Sheppard, Québec

Pour plus d’informations, cliquez ici.

YOGA FITNESS

Ces centres cinq étoiles offrent une expérience yoga et fitness hors du commun. Des cours originaux et adaptés à tous les âges et niveaux. Il faut absolument expérimenter les cours de yoga chaud créatif et les entraînements de TRX à la chaleur!

1100, rue Bouvier, Québec

2480, chemin Sainte-Foy, local 195, Québec

1112, boulevard Guillaume-Couture, local 101, Saint-Romuald

Pour plus d’informations, cliquez ici.

VÉLO CONCEPT

Maniaques de vélo, c’est votre place! Des circuits virtuels en ligne où vous pouvez vous mesurer à des cyclistes de tous les niveaux et de tous les pays... un environnement virtuel et sportif très divertissant. De plus, essayez l'entraînement par intervalles avec un programme adapté pour chaque participant.

700, avenue Nérée-Tremblay, Québec

Pour plus d’informations, cliquez ici.

ELITE FACTOR

Un gym où les athlètes et les mordus de conditionnement physique peuvent trouver des solutions afin de soigner certaines blessures ou corriger des problèmes qui nuisent à leur quotidien. Des projets de mise en forme pour des challenges personnels sont offerts. Du niveau scolaire au niveau professionnel.

399, rue Jacquard, bureau 102, Québec

Pour plus d’informations, cliquez ici.