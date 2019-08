Bernier à l’aise avec les pancartes anti-immigration

Même si elles arborent son visage et les couleurs de son parti, Maxime Bernier affirme n’avoir aucun lien avec l’auteur des pancartes controversées qui sont apparues à Québec et ailleurs au pays pour dénoncer «l’immigration de masse».

À LIRE AUSSI: Une affiche anti-immigration en soutien à Maxime Bernier

«Non. Pourquoi j’en aurais?» a simplement répondu le chef du Parti populaire du Canada (PPC) à la question d’un journaliste qui lui demandait s’il avait des liens avec Frank Smeenk, qui dirige True North Strong & Free Advertising, le groupe d’intérêt qui a autorisé la campagne publicitaire.

M. Smeenk est aussi président-directeur général de la compagnie minière torontoise KWG Resources.

«Il n’y a rien là!»

L’élu beauceron est cependant bien loin de s’offusquer de cette démarche. «Il n’y a rien là!», s’est-il exclamé devant les médias, à Sainte-Marie, dimanche, où il lançait sa campagne nationale.

Les encarts publicitaires invitent les électeurs à «dire NON à l’immigration de masse», un terme que le PPC reprend lui-même sur son site web.

«Je suis choyé qu’un Canadien veuille faire la promotion d’une de nos politiques. [...] Si vous pensez que ce panneau-là est anti-immigration, c’est votre problème, vous ne savez pas lire», a dit M. Bernier.

150 000 immigrants

Dans son discours, Maxime Bernier s’en est pris au «multiculturalisme extrême», affirmant aussi que le Canada ne peut continuer à accueillir des immigrants et des réfugiés au rythme actuel.

Il estime que le Canada accueille environ 350 000 immigrants par année. Il propose d’abaisser ce nombre à 150 000.

«L’immigration de masse, c’est 350 000 personnes qui entrent au Canada [chaque année] et si ça continue, ça va être des millions et des millions. Il faut s’assurer que ces gens-là, qui viennent ici, partagent nos valeurs, aient des entrevues avec les gens et s’intègrent à la société», a déclaré M. Bernier.