Il y a « urgence » d’aider les propriétaires de vieux bâtiments

Des logements sont laissés à l’abandon, d’autres coûtent trop cher et plusieurs sont transformés en hébergement touristique, dans les quartiers centraux de Québec, déplore le conseiller municipal Jean Rousseau.

L’élu de Démocratie Québec s’explique cette situation en partie parce que le coût de rénovation des immeubles patrimoniaux est très élevé. Il réclame une bonification des programmes d’aide destinés à leurs propriétaires.

« Quand on regarde ce qui se passe sur la rue Saint-Jean, intra-muros et dans le faubourg, très souvent, il y a des logements qui n’ont pas été rénovés et qui ne sont plus utilisés. Autrement dit, on perd un parc de logements locatifs parce que les rénovations sont trop coûteuses », affirme M. Rousseau.

Réflexion

« Ou encore, il y a des rénovations et on les transforme pour en faire de l’hébergement touristique, parce qu’on dit que la rénovation est trop coûteuse, poursuit-il. [...] C’est un exemple de l’importance et de l’urgence de ces travaux [sur les programmes d’aide]. »

La Ville de Québec est en pleine réflexion sur la mise à jour des différents programmes d’aide financière à la restauration et à la rénovation patrimoniale. Selon M. Rousseau, qui représente le district Cap-aux-Diamants, des centaines de propriétaires sont concernés.

La semaine dernière, le comité exécutif de la Ville a accepté un avis de proposition qu’il lui avait soumis. Il demandait d’être impliqué dans la réflexion entourant la modification de ces programmes, que la Ville de Québec rende publique une étude effectuée à leur sujet en 2017, et enfin que l’administration Labeaume précise son échéancier dans ce dossier.

Un comité

La Ville de Québec a décidé de créer un comité pour réunir divers représentants politiques dans les secteurs patrimoniaux de Québec. En plus du Vieux-Québec, des élus de Beauport, Charlesbourg et Sillery auront leur mot à dire sur la bonification des programmes. « Je crois qu’on s’élève au-delà de la partisanerie », applaudit Jean Rousseau, qui souligne le rôle important joué par les propriétaires d’immeubles anciens dans la préservation du patrimoine bâti.

Dans sa décision, le conseil exécutif souligne que l’un des programmes, visant l’intervention et la revitalisation de bâtiments patrimoniaux, a déjà été bonifié : les pourcentages d’aide ont été haussés et le montant maximal des subventions est passé à 70 000 $. Les intentions de la Ville de Québec, concernant les autres programmes de ce type, devraient être connues cet automne lors du dévoilement de sa vision de l’habitation.