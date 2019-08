La revanche de Lacroix

BOWMANVILLE | Le circuit de Mosport et son fameux dernier virage ont fait une autre victime malheureuse, cette fois en série NASCAR Pinty’s, dimanche.

Meneur de la course depuis le 29e tour, Alexandre Tagliani a perdu les commandes de l’épreuve à quelques mètres de l’arrivée quand Kevin Lacroix a tenté une manœuvre de dépassement audacieuse, mais prévisible qui lui sera fructueuse.

Le pilote de Saint-Eustache remporte ainsi sa cinquième victoire sur le tracé ontarien et la douzième de sa carrière dans la série.

Marc-Antoine Camirand et Jean-François Dumoulin ont accédé respectivement aux deuxième et troisième marches d’un podium tout québécois lors de cette course qui a exigé deux tours de prolongation.

Le pauvre Tagliani, après avoir vu son bolide déstabilisé par la touchette de Lacroix, s’est contenté de la quatrième position.

Furieux, le pilote de Lachenaie est allé à la rencontre de son rival après avoir rallié l’arrivée et, à bord de sa voiture, il est venu frapper celle de son rival pendant le tour de décélération.

Les deux pilotes n’ont pas eu le temps de s’expliquer face à face parce que Tagliani devait se préparer pour la course de camionnettes Gander Outdoors, qui devait avoir lieu moins de deux heures plus tard.

Le retour du balancier

Le vainqueur a avoué qu’il n’a pas fait dans la dentelle pour devancer son rival.

« Il y a des pilotes [lire plus respectueux] à qui l’on ne souhaiterait pas avoir affaire dans de telles situations, mais Tagliani n’en fait pas partie, a raconté Lacroix. Il faut parfois oublier ses sentiments.

« Oui, j’ai utilisé mon pare-chocs pour le dépasser, mais c’est souvent le cas en NASCAR.

« Il m’a fait le même coup à Edmonton en fin de course l’an dernier, a-t-il poursuivi, et j’imagine qu’il aurait tenté la même chose s’il avait été dans ma position. Et moi, j’ai été la victime de deux autres pilotes téméraires plus tôt cette saison. Il était temps de faire tourner la roue de l’autre côté.

« Ce n’était pas un geste vicieux de ma part, a enchaîné Lacroix. J’ai plongé à l’intérieur de la courbe et j’ai vu une ouverture pendant qu’il adoptait une trajectoire défensive. »

La bonne opération

Par cette victoire, Lacroix a réussi à combler l’écart de 11 points qui le séparait d’Andrew Ranger au premier rang du classement cumulatif. Les deux pilotes totalisent maintenant 421 points avec seulement trois courses à disputer sur pistes ovales.

Le pilote de Roxton Pond a occupé temporairement la tête à la mi-course avant qu’une crevaison ne vienne ruiner son parcours. Il sera classé au neuvième rang.

Louis-Philippe Dumoulin, auteur d’une modeste 13e place à Mosport, conserve son troisième rang au tableau, mais il concède maintenant 22 points aux deux meneurs. Tagliani est quatrième avec une récolte de 394 points.

Camirand enfin récompensé

Camirand, lui, a pu enfin racheter une saison difficile, en montant sur le podium pour la première fois en 2019.

« Nous avions la voiture pour rouler en avant et nous avons enfin été récompensés », a affirmé celui qui a été un témoin privilégié de l’incident qui s’est déroulé tout juste devant lui.

« C’est le genre d’accrochage qui survient fréquemment en NASCAR, a-t-il dit. Je pense que si Alexandre avait été derrière Kevin, il aurait posé le même geste. »

Camirand a été très franc dans ses commentaires et c’est tout en son honneur. Il faut en effet rappeler qu’il est le coéquipier de Tagliani au sein de l’écurie de Scott Steckly.

Jean-François Dumoulin, lui, s’est dit très satisfait de sa performance, après s’être assuré d’un deuxième podium consécutif en série Pinty’s.

« La voiture était performante et j’ai bien réagi lors des relances, a expliqué le Trifluvien. Je pense que si on ne s’était pas touchés, Marc-Antoine et moi, j’aurais eu une chance de le devancer à l’arrivée. »

Simon Dion-Viens, brillant huitième, est l’autre Québécois à avoir percé le top dix. Donald Theetge (12e), Raymond Guay (14e), Jocelyn Fecteau (15e) et Jean-Frédéric Laberge (17e) ont aussi terminé l’épreuve.

Enfin, la saison de misère d’Alex Labbé – champion de la série Pinty’s en 2017 – s’est poursuivie à Mosport, lui qui a été contraint à l’abandon au 29e des 53 tours en raison d’ennuis de moteur.

La 11e étape du championnat aura lieu le 7 septembre à l’autodrome Saint-Eustache.