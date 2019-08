Le mois hallucinant de Santana

Il y a cinquante ans, le guitariste américano-mexicain Carlos Santana connaissait un gros mois d’août. Après une prestation mémorable à Woodstock, le 16, il présentait le premier album du groupe qui porte son nom, le 30. La carrière d’un des plus redoutables guitaristes de l’histoire du rock and roll était lancée.

Si on veut y aller d’un clin d’œil facile, mais ô combien de circonstance, on peut même parler d’un mois d’août hallucinant pour Santana.

Pourquoi hallucinant ? Parce que le guitariste, a-t-il relaté récemment dans une entrevue accordée au New York Times, a donné son célèbre concert à Woodstock sous l’effet de la mescaline que lui avait offerte Jerry Garcia, des Grateful Dead, à son arrivée sur le site, au début de l’après-midi.

Croyant que son groupe allait jouer durant la nuit suivante et que l’effet de la drogue se serait évanoui, Santana a ingurgité la mescaline pour apprendre ensuite qu’il devait monter sur scène deux heures plus tard.

Dopé ou pas, Santana avait quand même profité au maximum de cette vitrine exceptionnelle. Encore aujourd’hui, la prestation de son groupe, le seul débarqué à Woodstock sans avoir fait paraître au préalable au moins un album, est considérée comme une des plus marquantes du célèbre rassemblement musical.

Santana en avait profité pour déballer sept des neuf titres de ce fameux premier album finalement lancé deux semaines plus tard. L’interprétation vers la fin de sa prestation, alors qu’il avait réussi à dompter l’effet de la drogue, de Soul Sacrifice avait particulièrement marqué les esprits. En quelques minutes, Santana était devenu un grand nom du rock.

« C’était une chose merveilleuse et je vais m’en souvenir jusqu’à ce que je quitte cette planète. Comment les gens peuvent se rassembler dans l’unité et l’harmonie, j’en ai été témoin avec mes yeux et mon cœur. Pas de bagarres. À partager du granola ou une couverture. J’ai vu que les humains peuvent coexister dans la bienveillance. »