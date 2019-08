Lysanne Richard sur le podium

Rétablie d’une blessure au cou, la Montréalaise Lysanne Richard a décroché la médaille de bronze au 21 mètres féminin, à la sixième étape du circuit de plongeon de haut vol Red Bull, dimanche, à Mostar, en Bosnie-Herzégovine.

L’Australienne Rhiannan Iffland, invaincue cette année, a remporté sa sixième médaille d’or avec un total de 358,05 points pour s’adjuger le titre de la saison avec une dernière étape à disputer. L’Américaine Eleanor Townsend Smart (288,90) a pris le deuxième rang, devant Richard (284,70), qui avait manqué les Championnats du monde FINA.

«Malgré les circonstances, la compétition s’est bien passée pour moi, a affirmé celle-ci dans un communiqué. Mes premier et quatrième plongeons étaient solides, mais les deux du milieu l’étaient nettement moins.»

Afin de se rétablir complètement de sa blessure, Richard a dû se limiter à deux plongeons par jour à l’entraînement.

«C’est tout un défi mental, a ajouté la championne de la Coupe du monde de 2016. J’essaie de me préparer du mieux possible avec beaucoup de visualisation et de simulation.»

En 2017, Richard a manqué toute la saison à cause d’une blessure similaire. Il était important pour elle de remercier son équipe de soutien composé de son mari et de ses enfants, ainsi que de son équipe et de son entraîneur, Stéphane Lapointe.

«Elle a fait toute la différence. Cette médaille représente la résilience et le travail de toute une équipe.»

Iffland occupe le premier rang du classement général avec 1000 points, suivie de la Britannique Jessica Macaulay (540) et de la Bélarussienne Yana Nestsiarava (510). Richard, qui a récolté trois médailles de bronze et une médaille d’argent cette saison, est quatrième avec 500 points.

La dernière compétition de la saison se déroulera le 14 septembre à Bilbao, en Espagne.