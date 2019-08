Marco Gonzales défait des Blue Jays peu inspirés

Les Blue Jays de Toronto se sont inclinés 3 à 1 face aux Mariners, notamment grâce à une excellente performance du lanceur partant Marco Gonzales, dimanche, à Seattle.

Gonzales (14-10) a limité les frappeurs des Jays à trois coups sûrs, ne permettant qu’un point et deux buts sur balles. Le lanceur, qui dispute la meilleure saison de sa carrière, a retiré cinq hommes au bâton en sept manches de travail. Matt Magill a signé son quatrième sauvetage de l'année.

Dylan Moore a claqué une longue balle en solo en troisième manche pour Seattle. Kyle Seager, grâce à un double, et Omar Narvaez, avec un ballon-sacrifice, ont produit les autres points des Mariners.

Pour les visiteurs, Bo Bichette a obtenu deux coups sûrs et Rowdy Tellez a marqué le seul point de son camp. La défaite est allée à la fiche de Clay Buchholz (0-3), qui est toujours en quête d’une première victoire cette saison. Il a accordé trois coups sûrs et deux points mérités en six manches.

La 11e manche sourit aux Nationals

Les Nationals de Washington et les Cubs de Chicago se sont livré une bataille serrée qui s’est rendue jusqu’en 11e manche, les «Nats» l’emportant 7 à 5 au Wrigley Field.

Anthony Rendon a joué les héros en frappant un simple au champ gauche qui a permis à Trea Turner de croiser le marbre. Rendon a été opportuniste lors de la rencontre, obtenant quatre coups sûrs et deux points produits, dont un circuit en solo.

L’attaque des Cubs a tenté de répliquer avec des longues balles. Addison Russell, Victor Caratini et Kyle Schwarber, avec son 30e, ont tous frappé des balles par-dessus la clôture, forçant la tenue de manches supplémentaires.

Le lanceur Cole Hamels a permis sept coups sûrs en cinq manches, mais Tyler Chatwood (5-2) a encaissé la défaite. Celui-ci a accordé trois frappes en lieu sûr lors de sa seule manche de travail, dont celle de Rendon qui a donné la victoire à Washington.

Stephen Strasburg a retiré 10 rivaux au bâton en six manches sans toutefois obtenir la victoire, qui est allée à Daniel Hudson (7-3).