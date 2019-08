Pourrais-je nuire à mon enfant?

Je suis enceinte de quelques mois et ma grossesse n’est pas désirée. Je suis avec mon conjoint depuis trois ans et les choses ne vont pas très bien entre nous. Je ne le sentais pas amoureux de moi parce que je ne suis pas très belle et que j’ai un surplus de poids qui m’a toujours dérangée sans être capable de parvenir à rien n’y changer. En fait, je ne m’aime pas et c’est comme si ça me propulsait à tout faire éclater autour de moi.

Comme mon conjoint voulait un enfant depuis que nous sommes ensemble, qu’il menaçait de me quitter si je n’acceptais pas d’en faire un avec lui, je me suis laissée convaincre. Ça a marché. Mais depuis que je me sais enceinte, c’est comme pour le reste, j’ai comme une envie de me détruire pour me prouver que je ne vaux rien.

Je sais que je ne serai pas une bonne mère, car je ne la sens pas cette grossesse, mais je n’ai pas eu le courage d’avorter quand il en était encore temps. Je me suis remise à fumer en cachette pour ne pas prendre trop de poids et je consomme de l’alcool pour me calmer les nerfs. Ma sœur qui m’a surprise cet été m’a dit que je risquais de nuire à mon bébé en faisant ça et j’ai promis d’arrêter. Mais depuis sa mise en garde, je n’ai pas arrêté et je me sens coupable. Je n’ai pas le courage de cesser de consommer les deux seules choses qui me permettent de passer au travers de cette grossesse. Pensez-vous qu’elle pourrait avoir raison ?

Maman malgré elle

Il y a urgence de poser la question au médecin qui vous suit dans cet acte important qu’est celui de procréer, à défaut de prendre le temps d’aller sur internet pour lire sur les dangers de la consommation d’alcool et de tabac pendant une grossesse. Non seulement vous mettez à risque la santé et l’avenir de votre bébé, mais vous nuisez aussi à la personne la plus importante dans votre vie : vous-même.