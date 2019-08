Surmonter les tempêtes hormonales

Médecin généraliste depuis plus de 40 ans, la Dre Marie-Andrée Champagne a développé une expertise sur les hormones sexuelles qui mènent le bal dans certaines périodes de la vie des femmes, mais aussi des hommes. Dans Le bonheur est-il hormonal ?, un livre essentiel, elle fournit une véritable trousse de survie pour traverser les tempêtes hormonales.

« On entend bien la réflexion : “Ce doit être tes hormones...”, mais de là à dire que le grand public est bien informé, je dirais qu’il ne l’est pas suffisamment », note la D re Champagne, en entrevue. « C’est pourquoi j’ai senti le besoin d’écrire ce livre de vulgarisation, simple, mais approfondi à la fois, et surtout appuyé par toutes les dernières études sur le sujet. » Certains symptômes représentent un signal d’alarme et nécessitent une consultation médicale. « Chez la femme, des perturbations dans le cycle menstruel sont à surveiller : cycle trop long ou trop court, menstruations différentes dans le temps ou l’abondance, SPM qui se prolonge et s’amplifie. Ou encore, même sans perturbation dans le cycle, sueurs nocturnes, insomnie et agressivité dans la 2 e partie du cycle. »

Il y a beaucoup de mythes et de peurs au sujet de l’hormonothérapie, et certains sont plus tenaces que d’autres. « On pense encore que les hormones font prendre du poids alors qu’au contraire, si bien dosées, elles améliorent la masse musculaire et diminuent la masse graisseuse. » L’autre peur – et non la moindre – concerne le cancer du sein. « Il y a de nombreuses femmes qui n’ont jamais pris d’hormones et ont eu un cancer du sein. Dans le rapport WHI, chez celles qui n’avaient pas d’utérus, l’étude s’est poursuivie 7 ans et il y a eu chez ces femmes une baisse de cancer du sein. Et ça, on n’en a pas parlé! (...) Cette peur du cancer de sein est tenace, hélas, et prive tant de femmes des bienfaits du remplacement hormonal... »