Une vie de clown

Patrick Huard se glisse dans la peau d’un clown qui mène une vie de bohème dans le film Mon cirque à moi, premier long métrage de la réalisatrice Miryam Bouchard, en tournage à Montréal.

Pour ce film qu’elle a coscénarisé avec Martin Forget, Miryam Bouchard, qui a été élevée par un père clown, s’est librement inspirée de son enfance. Comme le personnage principal de son film – une adolescente de 12 ans jouée par Jasmine Lemée –, elle a passé une partie de sa jeunesse à côtoyer l’entourage de son père, le clown et comédien Reynald Bouchard, décédé en 2009.

Photo Chantal Poirier

Mon cirque à moi raconte donc l’histoire de Laura (Jasmine Lemée), une enfant de la balle qui passe la majeure partie de son temps en tournée avec son père, Bill (Patrick Huard), un clown de profession. Rêvant d’une vie plus rangée, elle souhaiterait poursuivre ses études dans un collège privé. Aidée par une nouvelle enseignante (Sophie Lorain), elle entreprend de passer les examens d’entrée au collège, au grand malheur de son père.

En tournage

Le tournage de Mon cirque à moi a débuté il y a trois semaines à Montréal. Jeudi dernier, l’équipe de production s’est installée dans un cimetière de l’est de la ville pour tourner la scène de l’enterrement de Guédille (Jean Lapointe), un clown membre de la troupe de Bill.

En entrevue au Journal entre le tournage de deux prises, Patrick Huard dit avoir été séduit par le scénario de Mon cirque à moi et par son personnage de Bill.

Photo Chantal Poirier

« Bill est un clown qui appartient à un groupe de saltimbanques, explique Huard. Il donne des spectacles avec sa fille Laura qui est sur scène avec lui. Mais Laura commence à avoir envie de vivre autre chose. Ça donne une espèce de clash inversé. On voit souvent des adolescents vouloir s’affranchir de leurs parents parce qu’ils les trouvent trop straight. Mais pour Laura, c’est le contraire. Elle trouve son père trop flyé et pas assez terre à terre. Et ce n’est pas comme ça qu’elle a envie de vivre sa vie. Bill va avoir du mal à accepter cela parce que lui croit à l’idée de la liberté pour aller au bout de son rêve. »

Miryam Bouchard, qui a notamment réalisé la première saison de la série M’entends-tu, aime décrire ce premier long métrage comme une comédie dramatique.

Photo Chantal Poirier

« J’aime bien cette zone où les acteurs ne jouent pas comme s’ils étaient dans une comédie, indique-t-elle. Donc, parfois ça peut être drôle, parfois on peut être touché par une scène plus dramatique. »

Même son de cloche du côté de Patrick Huard : « C’est à la fois très touchant et très drôle, souligne-t-il. C’est le genre de film que j’aime aller voir. Il y a quelque chose un peu à la Starbuck, pour son côté universel et son ton. C’est vraiment une belle histoire. »

► Le tournage de Mon cirque à moi se poursuit jusqu’à la mi-septembre. Le film qui met aussi en vedette Geneviève Schmidt, Robin Aubert et Louise Latraverse devrait prendre l’affiche en 2020.