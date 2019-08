[VIDÉO] L’avenue Cartier, un lieu de découvertes au quotidien pour Dominique Brown

Pour les découvertes qu’elle propose et les gens qu’on y rencontre, le président de Chocolats Favoris, Dominique Brown, est fou de l’avenue Cartier.

«J’ai habité le quartier Montcalm pendant des années. J’ai habité dans le Vieux-Québec aussi et moi, l’avenue Cartier, ça a toujours été l’endroit où j’aimais revenir», lance d’entrée de jeu l’homme d’affaires aguerri, en entrevue pour la série de vidéos La rue préférée de...

Aujourd’hui à proximité de son domicile, c’est une artère qui accompagne le quotidien de Dominique Brown.

Ce dernier vante notamment l’aspect humain du secteur, qui permet d’y faire bon nombre de rencontres chaque jour.

«Il y a beaucoup d’action, il y a des terrasses, des gens assis un peu partout, mais c’est la proximité humaine. Tu vas te promener sur la rue, tu rencontres des gens, tu rencontres des amis, tu rencontres des gens de ton quartier qui t’arrêtent juste pour jaser», confie-t-il, quelques secondes avant de croiser le maire Régis Labeaume en personne!

Raffinée, diversifiée, mais aussi accessible, l’avenue Cartier propose selon lui un éventail de commerces de proximité, où on peut prendre un verre sur une sympathique terrasse un samedi après-midi, mais aussi y dénicher de bons produits locaux à la fin d’une journée de travail.

«J’y vais toujours avec l’inspiration du moment, selon la température, selon ce que j’ai le goût de manger», donne-t-il en exemple.

Par le passé, l’avenue Cartier s’est aussi révélée pour Dominique Brown un endroit idéal pour y développer des relations d’affaires.

Alors qu’il était grand patron de Beenox, l’entrepreneur y avait notamment fait la promotion d’un jeu vidéo tiré de l’univers de Spider-Man en même temps que l’équipe du cinéma IMAX... avec à sa tête son futur partenaire d’affaires Charles Auger.

«On s’est retrouvé assis au beau milieu de la rue, en pleine entrevue télé, et c’était la première fois qu’on se rencontrait. Dans ce temps-là, on n’avait aucune idée que des années plus tard, on allait devenir partenaires et se lancer dans l’aventure de Chocolats Favoris», se remémore-t-il.