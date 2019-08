À propos des indiscrétions en milieu de travail

Votre correspondante, répliquant à un certain Claude-André qui vous avait décrit sa difficulté à supporter une collègue de travail qui se montrait facilement indiscrète avec tous ses collègues, lui disait que de telles personnes étaient souvent ainsi par absence de vie personnelle. Lorsque je travaillais dans une tour de bureaux du centre-ville, ma supérieure avait une fixation sur la vie sexuelle des autres. Tous les midis, elle nous invitait à luncher avec elle pour poser ses questions. Je refusais systématiquement de me joindre à elle, prétextant que je devais sortir à l’extérieur si je ne voulais pas me taper une migraine carabinée. La sentant irritée par mon comportement, je lui ai dit un jour : « Écoute, après deux accouchements et une fausse couche, je n’ai plus aucune vie sexuelle. » Elle ne m’a pas crue, mais j’ai eu la paix ensuite. Ce type de personne doit être remis à sa place par quelqu’un qui a la répartie facile.

Diane

Remerciez la vie de vous avoir doté d’une force que tout le monde n’a pas, et accordez à ce timide qui m’écrivait le droit de rester bouche bée et mal à l’aise face à semblable indiscrétion.