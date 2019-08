Connor McDavid est déçu de voir Milan Lucic partir

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a ressenti une vive déception en voyant son coéquipier et bon ami Milan Lucic échangé aux Flames de Calgary cet été.

Accompagnant ses coéquipiers lors du camp BioSteel sans toutefois participer à l’événement en raison d’une légère déchirure ligamentaire au genou qu’il a subie le 6 avril, McDavid a rencontré les médias, lundi, à Toronto.

«Je suis évidemment triste de voir un bon ami partir, a dit McDavid. C’est une personne avec qui j’étais proche dans l’équipe. Un bon gars, une bonne famille aussi, et ils vont sûrement me manquer.»

Cela dit, le départ de Lucic a permis à James Neal de se joindre aux Oilers et McDavid y voit quelques points positifs. Il croit que l’attaquant, limité à sept buts et 19 points en 63 parties avec les Flames en 2018-2019, peut retrouver son rythme.

«Neal a énormément de potentiel. C'est un gars qui a beaucoup gagné dans cette ligue. Il a également marqué plusieurs buts. Il a évidemment eu une mauvaise saison l’année dernière, mais il s’entraîne chez Gary [Roberts] et il travaille plus fort que je ne l’ai jamais vu travailler auparavant.»

Prêt pour le camp?

McDavid a aussi donné quelques détails sur son état de santé, sans toutefois fournir un échéancier détaillé. Pour favoriser une convalescence complète, il a par ailleurs décidé de faire une croix sur le camp BioSteel.

«Ça progresse bien, un peu plus chaque jour. C’est long, mais ça va bien. J’ai recommencé à patiner il y a deux mois et je vise un retour complet pour le camp d’entraînement.»

«C’est un camp que j’aime, mais je me suis déjà entraîné ce matin et j’ai patiné chez Gary. Je fais mes petites choses et je dois me concentrer là-dessus pour le moment.»

La saison dernière, McDavid a récolté 41 buts et 75 mentions d’aide pour 116 points en 78 matchs. Il n’a toutefois pas été en mesure d’aider son équipe à participer aux séries éliminatoires de la Ligue nationale.

McDavid entamera la deuxième campagne de son contrat de huit ans et de 100 millions $.