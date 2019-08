Du poulet frit sans poulet chez PFK

La chaine PFK, réputée pour ses morceaux de poulet frit, a succombé à la mode végane: un de ses restaurants lancera dès mardi un nouveau plat de «poulet» fabriqué à partir de protéines végétales.

Les gastronomes curieux de comparer les croquettes de poulet classiques de PFK avec la nouvelle version verte, développée avec l'entreprise Beyond Meat, devront toutefois mettre le cap sur Atlanta, le projet-pilote étant réservé à un seul restaurant de cette ville américaine pour le moment.

Depuis le début de l'année, plusieurs entreprises de restauration rapide ont suivi l'engouement pour la viande végétale en commençant à offrir de telles options sur leur menu, particulièrement sous forme de hamburgers végétariens. Des produits Beyond Meat, qui avait commencé à se faire connaitre des Canadiens grâce à un partenariat avec A&W, se sont aussi retrouvés en épicerie.

PFK deviendra cependant la première chaine à proposer du poulet sans poulet à ses clients.

Qualifié de «Miracle frit Kentucky», le faux poulet «est toujours bon à s'en lécher les doigts», s'est amusé l'entreprise en présentant la photo d'un baril de croquettes de poulet vert et blanc avec son slogan modifié.

«Notre poulet frit Beyond est tellement délicieux que les clients vont avoir du mal à dire qu'il est fait de plantes. Je crois qu'on a tous déjà entendu l'expression "ça goûte comme du poulet". Et bien, nos clients vont être impressionnés et dire "ça goûte comme du poulet PFK"», a promis le président et concepteur en chef de l'entreprise, Kevin Hochman.