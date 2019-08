Depuis 1992, la Classique de golf Moisson Québec est le rendez-vous annuel de nombreux golfeurs qui désirent allier l’utile à l’agréable en soutenant Moisson Québec. La 23e Classique se tient aujourd’hui dans les allées des deux parcours du club Royal Québec sous la présidence d’honneur de René Proulx, président-directeur général d’Exceldor. D’ailleurs depuis qu’il a accepté ce rôle (président d’honneur) en 2010, une somme totale de près de 1 410 000 $ a été amassée au profit de Moisson Québec.

Hommage aux gens du fleuve

Le Musée maritime du Québec (MMQ) a honoré, le 18 août dernier à l’occasion de son traditionnel Hommage aux gens du fleuve, Barbara Pouliot pour sa contribution au patrimoine maritime en raison des recherches qu’elle a effectuées sur le chavirement du navire Fort William. Dans son livre Lever l’ancre : John Pouliot, naviguer sur les eaux du monde (Les éditions GID) et dans le documentaire Faux départ : incident du Fort William (produit par Barbara Pouliot et réalisé par Jean-Pierre Fillion), Mme Pouliot fait état de cet évènement survenu dans le port de Montréal en 1965 qui emporta cinq membres d’équipage. Son père, M. John Pouliot, issu d’une famille de marins de père en fils depuis 300 ans, était également à bord du navire et survécut presque miraculeusement au chavirement. Par cet hommage, le MMQ avait à cœur de souligner l’importance de la contribution de Mme Pouliot à la préservation de la mémoire collective. Sur la photo, Barbara Pouliot, entourée de Marie-Claude Gamache, directrice du Musée maritime du Québec et de Simon Mercier, président du MMQ, et Alain Franck, conservateur au MMQ.

Y’a de la joie !

La Fondation Cité-Joie a célébré le 10e anniversaire de son tournoi de golf annuel, le 20 août dernier, au club de golf Royal Québec de Boischatel. Présenté en partenariat avec le club Rotary Québec Est et le Groupe JD de Boischatel, le tournoi généré des profits de 15 100 $ qui serviront à assurer le maintien, le développement et la pérennité de Cité-Joie, organisme à but non lucratif dédié à l’accueil de personnes handicapées pour des séjours vacances et des services de répit à Lac-Beauport depuis 1962. Sur la photo, de gauche à droite : Denis Savard, directeur général de Cité-Joie ; Marianne Dionne, présidente du club Rotary Québec Est ; Alexandre Paquet, président du comité organisateur du golf, conseiller en placement, Patrimoine Hollis et Gilles Desrosiers, président de la Corporation Cité-Joie, Services financiers Gilles Desrosiers. Absent sur la photo, Pierre Tremblay, président du Groupe JD de Boischatel.

Premières médailles

Bravo aux jumeaux Alex et Raphaël Gauthier (photo), 5 ans, de Québec, qui ont remporté une médaille d’or lors du Festival 2019 de soccer Premier Challenge, catégorie U5 de Canada Soccer, tenu à l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles le 17 août dernier. Une autre photo que leurs parents, Patricia Lord et Pierre Gauthier, conserveront précieusement.

Anniversaires

Jean-François Caron (photo) président et actionnaire principal de Mode Avalanche... Macaulay Culkin, acteur américain, 39 ans... Nancy Martinez, chanteuse d’origine québécoise, 59 ans... John Kinsella, nageur américain de longue distance, 67 ans... Claude Larose, ex-cadre supérieur au ministère des Transports du Québec, 68 ans... Chantal Renaud, épouse de l’ex-premier ministre Feu Bernard Landry, 73 ans... Louise Marleau, comédienne et actrice, 75 ans.

Disparus

Le 26 août 2018. Neil Simon (photo), 91 ans, prolifique dramaturge et producteur américain... 2017. Bernard Pomerance, 76 ans, dramaturge et poète américain ( The Elephant Man en 1977)... 2017. Tobe Hooper, 74 ans, réalisateur américain, auteur du film culte Massacre à la tronçonneuse... 2016. Me Jocelyn Barakatt, 64 ans, avocat de Québec... 2015. PJ Kavanagh, 84 ans, poète anglais, professeur, acteur, animateur et chroniqueur.