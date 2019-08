Gosselin accuse les élus d’Équipe Labeaume d’avoir «abandonné» les citoyens cet été

Déplorant les retards dans la collecte des matières résiduelles et dans le pavage de certaines rues, le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec accuse les élus d’Équipe Labeaume d’avoir «abandonné» les citoyens cet été.

La qualité des services «de base» en a pris pour son rhume durant la saison estivale, critique Jean-François Gosselin, se désolant des ratés qui ont fait la manchette à quelques reprises. Le chef de Québec 21 a littéralement sermonné le maire et les membres du comité exécutif à l’occasion de la séance du conseil municipal de la rentrée, lundi soir.

« Être au pouvoir, c’est être responsable de s’assurer que tout est bien coordonné et bien planifié sur le territoire de sa ville (...) Sincèrement, je suis déçu. Je m’attendais à beaucoup plus de représentants du peuple. Si le chapeau vous fait, mettez-le. Je vous invite à vous ressaisir et à repenser pourquoi vous vous êtes présentés en politique », s’est-il insurgé.

M. Gosselin a aussi évoqué la «claque au visage» des commerçants de la route de l’Église qui n’ont pas été traités de façon «digne» par le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, lequel les a invité à réfléchir à l’avenir de leur commerce. « Je n’accepterai jamais qu’on traite des honnêtes citoyens de cette façon. J’invite les élus ici à réfléchir à leur avenir. »

« Vous tardez à réagir à des cris du cœur de citoyens parce que vous disiez être en vacances... Tout le monde a le droit de prendre des vacances, on a tous compris ça (mais) c’est impossible que les dix membres du comité exécutif et le maire aient été absents en même temps à chaque fois que la situation nécessitait une intervention de leur part. Les citoyens ont été abandonnés cet été. C’est très préoccupant. Avez-vous encore le goût d’être au pouvoir ? », a balancé le chef de Québec 21.

Un cours de morale, dit Labeaume

Renversé par le sermon, le maire Régis Labeaume s’est à son tour lancé dans une longue diatribe pour répliquer à son adversaire d’en face.

« Je ne sais pas quoi vous dire...C’est rendu un vrai cours de morale...Il y a un courant en Amérique du Nord qui est en train de contaminer l’Europe qui s’appelle la droite dure. C’est un courant de pensée qui permet de dire beaucoup de choses et son contraire. On a de magnifiques exemples chez nos voisins américains », a-t-il rétorqué, accusant l’opposition au passage de colporter des «mensonges».

« Si j’ai bien entendu, on a eu un été d’horreur...ça a été la décadence. C’est quand même assez extraordinaire. Il semble que la Ville a laissé tomber ses citoyens, que c’était l’apocalypse et qu’on devrait tous remettre en question notre implication politique. Oui, il y a des problèmes, ça arrive. Rien n’est parfait dans la vie. Puis si on ne donnait pas des services de qualité, on aurait été sanctionné. Ça fait quatre fois qu’ils nous réélisent, ça doit être pas si mal », a renchéri le maire. « Vraiment, je ne sais pas sur quelle planète vit le chef de l’opposition.»

Rousseau qualifié de «pleutre»

Le retour des vacances estivales dans la salle du conseil a également été marqué par une deuxième sortie intempestive du maire en quelques jours à l’endroit du conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, lequel avait invité à un changement de ton ou même de porte-parole dans le dossier du tramway la semaine dernière.

Outré qu’on s’en prenne à son bras droit, Rémy Normand, qui est en convalescence à la suite d’un problème de santé et d’une chirurgie d’un jour, le maire avait déjà dénoncé une première fois le comportement «mesquin» et «cheap» de M. Rousseau dans les médias. Il est revenu à la charge en pleine séance du conseil.

« Ça ne se fait pas. Quand quelqu’un est malade, on le laisse tranquille, on a de la sollicitude, on ne l’attaque pas. C’est déplorable et honnêtement, c’est vraiment surprenant pour des gens qui se disent de qualité », a-t-il balancé, dénonçant les «pleutres» qui agissent de la sorte. Régis Labeaume n’a jamais nommé M. Rousseau mais il ne faisait aucun doute qu'il le visait personnellement.