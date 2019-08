Le chantier de l’autoroute Henri-IV arrêté jusqu’à nouvel ordre à la suite d'un effondrement

Les inspecteurs de la CNESST poursuivent leur travail d’enquête afin de déterminer les causes de l’effondrement d’une structure sur le chantier de construction de l’autoroute Henri-IV.

«C’est un long processus. C’est un travail d’équipe avec les experts pour s’assurer que tout se fasse en toute sécurité. Les travaux ont repris autour, mais pas sur les lieux mêmes de l’accident. Une fois qu’on va avoir le feu vert, les travailleurs vont pouvoir procéder au nettoyage pour enlever ce qui est tombé et recommencer cette section», a affirmé Alexandra Houde, porte-parole pour la Capitale-Nationale de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Le feu vert concernant la reprise des travaux sera donné par la CNESST.

Rappelons que trois travailleurs ont été blessés, le 22 août dernier, lorsque que le système d’étaiement supportant les coffrages s’est effondré lors du coulage d’une dalle de béton sur une structure temporaire.

«Je ne peux pas dire quand les travaux pourront reprendre. C’est très difficile à dire. Je ne peux pas donner de date. On attend des expertises. Une fois que l’on aura les attestations des ingénieurs et l’avis des experts, c’est certain que ça va pouvoir reprendre. Tout le monde a l’objectif que les travaux reprennent le plus rapidement possible», a ajouté Mme Houde.

La circulation est toujours interrompue sur la rue Einstein.

Le ministère des Transports collabore à l’enquête de la CNESST qui contrôle le chantier.

«Pour récupérer de la machinerie, il faut faire une demande en détails à la CNESST décrivant la procédure que nous allons utiliser pour qu’elle soit approuvé et expliquer aux employés», a affirmé Émilie Lord, porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le MTQ ignore encore l’ampleur des dégâts.

«Quand on va pouvoir accéder au site, le nettoyer et faire nos analyses, on sera en mesure de dire quels sont les travaux que l’on doit reprendre», a-t-elle ajouté.