Le procès d’un détenu débute, puis est ajourné

Accusé de voies de fait sur un agent des services correctionnels, Samuel Cozak subit finalement son procès trois ans et demi après les faits, non sans qu’une nouvelle requête vienne suspendre la cause une fois de plus.

Arrêtés en septembre 2015 dans le cadre d’une vaste opération de la SQ et de la GRC qui disait avoir démantelé un « laboratoire clandestin sophistiqué », Samuel Cozak et son père avaient été incarcérés au centre de détention de Québec pendant les procédures.

Le 22 décembre 2015, alors que les deux Cozak doivent être transférés pour des raisons de sécurité, une altercation éclate entre les prévenus et les agents.

Selon le témoignage des agents, ce jour-là, les Cozak devaient d’abord être déplacés dans une aile, mais le « plus haut placé » de ce secteur a refusé leur venue.

Le patron de cette wing n’était nul autre que Richard « Bob » Hudon, connu comme Hells Angels du chapitre de Québec et maintenant membre des Red Devils de Québec.

« Je ne garantis pas leur sécurité », aurait dit Hudon à l’agent carcéral. Cette mise en garde avait poussé l’agent à trouver une autre option pour les Cozak. « Je ne peux pas prendre le guess qu’il arrive de quoi », a-t-il expliqué.

Refus de collaborer

Les Cozak avaient donc été transférés dans une cellule temporaire le temps qu’une solution soit trouvée. Or, « Les incarcérés ne veulent pas collaborer pour aller en protection », a relaté la victime de Samuel Cozak.

Après une rencontre où il a été déterminé que les Cozak ne présentaient pas un risque de violence, les agents carcéraux ont décidé d’intervenir suivant un dernier « ultimatum » lancé aux deux prévenus.

Puisqu’un chariot avait été installé devant la porte par l’accusé, la victime a tenté de l’éloigner afin de poursuivre l’intervention. C’est alors que Samuel Cozak a grimpé sur l’équipement pour se balancer, pied devant, sur l’agent des services correctionnel.

« Le coup, je ne l’ai jamais vu arriver », a dit la victime, dont nous ne pouvons donner l’identité. Ce dernier a reçu les pieds de l’accusé en pleine poitrine. En tombant par-derrière, il s’est cogné la tête au sol.

Plusieurs requêtes

Les Cozak ont été libérés des accusations de production de drogue à la suite d’une requête en vertu de l’arrêt Jordan en novembre 2017.

Dans le dossier de voies de fait sur un agent de la paix, Samuel Cozak a fait plusieurs requêtes notamment en arrêt des procédures, en récusation du juge et une de type Jordan. Celles-ci ont été rejetées.

Lundi après-midi, la défense a aussi annoncé vouloir faire une requête en bref de prohibition devant la Cour supérieure indiquant que le juge n’avait plus compétence. Le procès a donc été suspendu une nouvelle fois.