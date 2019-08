La «semaine des rivalités» n’a pas déçu. L’action n’a pas manqué, au cours des derniers jours, dans une Major League Soccer (MLS) qui offrait son meilleur produit.

On en ressort avec ce qui est maintenant une lutte à trois au sommet du classement dans l’Est alors qu’Atlanta United et New York City offrent leur plus belle forme et que Philadelphie refuse de se faire larguer.

Pour ce qui est de la course aux éliminatoires, les défaites de l’Impact et d’Orlando City ont créé un trou entre la septième et la huitième place. D’ailleurs, l’Impact se retrouve maintenant hors du portrait au terme de sa semaine la plus mouvementée de l’année.

Alors que la saison s’achève en MLS et que la finale du Championnat canadien, contre Toronto, s’en vient, l’Impact se retrouve avec une défensive qui a vu son meilleur joueur partir et plusieurs autres se blesser, une attaque qui attend toujours le retour de son talisman et un staff d’entraîneurs renouvelé qui a, pour premier défi, à jongler avec tout ça tout en corrigeant quelques mauvais plis.

On n’est pas à court de revirements de situation dans l’histoire de la MLS, mais il faudra que beaucoup de choses aillent bien pour que l’Impact réussisse sa fin de saison. Tout de même, le retour éventuel de Rod Fanni en défense centrale, annoncé par Vincent Destouches lundi matin, est une première bonne nouvelle.

Et dans l’Ouest? Dans un autre «El Trafico» survolté, le Galaxy et le Los Angeles FC ont offert le meilleur de la MLS, dimanche soir, alors que Zlatan Ibrahimovic a marqué deux fois et que Carlos Vela, éventuel «MVP» de la saison, n’a cette fois pas été en reste.

On souhaite revoir ces deux clubs s’affronter en éliminatoires...

Et sur ce, voici le top 5 de la semaine en MLS!

Le retour de Kamara

Ramené en MLS par D.C. United cet été, l’attaquant norvégien Ola Kamara a vite renoué avec ses vieilles habitudes. United a perdu son match, jeudi, mais la frappe enroulée de Kamara en est certainement le fait saillant. Le club de la capitale américaine perdra Wayne Rooney au terme de la saison, mais son remplaçant est déjà désigné et c’est un bon choix.

Le but de l’année?

Si vous êtes d’un naturel compatissant, vous êtes invité à envoyer des fleurs au défenseur des Earthquakes Florian Jungwirth, dont la dignité s’est fait la malle, jeudi, devant Carlos Vela.

Le beau but de Bojan

Le nouvel attaquant / milieu offensif de l’Impact Bojan Krkic est pétri de talent, mais allait-il vite retrouver sa touche en MLS après n’avoir marqué qu’un but avec Stoke la saison dernière? Réponse: oui.

Crépeau l’infatigable

Le gardien québécois des Whitecaps, Maxime Crépeau, a effectué 16 arrêts contre les Earthquakes, samedi soir. C’est un nouveau record de la MLS. Quelle bonne prise de Marc dos Santos et son équipe.

Gustavo BOUM

Arrivé en Nouvelle-Angleterre dans le dernier mercato, l’attaquant Gustavo Bou est l’une des plus solides acquisitions de l’été en MLS. Il a offert une importante victoire au Revolution, samedi, grâce à ce coup de canon.