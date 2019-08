Les sondages : écueils pour le Bloc!

Les sondages sont de plus en plus incrustés dans notre paysage politique malgré la volatilité croissante de l’électorat qui rend grandement difficile une prédiction fiable des intentions de votes. La plupart des gens en sont conscients mais cela n’empêche pas bon nombre d’électeurs de s’y référer pour faire leur choix définitif rendu à l’urne. C’est donc dire à quel point les interprétations de tous ces agrégateurs de sondages peuvent influencer le résultat final d’une élection.

Un texte d’opinion de la professeure Claire Durand du département de sociologie de l’Université de Montréal, parue dans La Presse+, se révèle particulièrement intéressant sur cette influence que peuvent avoir les sondages sur les votants dans les derniers milles d’une campagne électorale. Dans le contexte d’une élection canadienne où l’échantillonnage québécois n’est pas toujours à hauteur souhaitable pour l’interprétation des véritables intentions de votes, les conclusions des sondeurs peuvent être fort dommageables pour un parti comme le Bloc québécois qui ne présente des candidats qu’au Québec. Les risques de distorsions peuvent s’avérer important et entrainer une grave sous-estimation des véritables intentions de vote pour le Bloc.

Yves-François Blanchet et son équipe auraient intérêt à apporter une attention à ce phénomène et à intervenir auprès des sondeurs consciencieux pour qu’ils soient plus méticuleux dans la composition des échantillonnages d’électeurs québécois. Ainsi, les sondeurs fourniraient une idée plus juste des intentions de vote sur le territoire québécois et éviteraient les biais erronés qui peuvent faire une différence notable le jour du vote. Sans prétendre être un spécialiste en la matière, il me semble que les prédictions faites jusqu’à maintenant par les sondeurs qui mettent au coude à coude libéraux et conservateurs et qui laissent entrevoir des courses à deux dans la plupart des circonscriptions québécoises, négligent immensément la force du Bloc dans de multiples comtés.

Si les libéraux jouissent d’un appui populaire sur l’île de Montréal et les conservateurs dans la région de Québec, le Bloc peut nourrir un certain optimisme pour les autres régions considérant le NPD qui semble vouer à la disparition en sol québécois et le Parti vert qui se révèle moins vert que son étiquette le laisse paraître. Il est raisonnable de croire que plusieurs luttes à trois se dessinent alors qu’une large frange de la population est déçue de la gouvernance à la Trudeau et ne veut surtout pas revenir à l’ère conservatrice. Quoiqu’en pense mon collègue Martineau, Andrew Scheer nourrit la même idéologie que celle de ses jeunes années tout en essayant de ne pas le laisser trop paraître et demeure en droite ligne avec le sillon Harper.

L’idée que le Bloc puisse obtenir la balance du pouvoir circule abondamment dans certains milieux et y compris chez certains collègues. L’idée est fort séduisante et pourrait s’avérer fort réaliste dans la conjoncture actuelle pour que le Québec jouisse d’une influence plus grande à la Chambre des Communes. Il faudra toutefois que les sondages ne déconcertent pas l’électeur en lui laissant croire que le Bloc n’est pas dans la course!