Moins de patients par chambre au CHUL de Québec

L’unité de cardiologie et de soins intensifs coronariens du CHU de Québec-Université Laval (CHU) a subi une cure de rajeunissement de 10,6 M$ pour améliorer l’efficacité du personnel et le confort des patients.

«Il y avait une très grande nécessité de rénover les chambres qui étaient vétustes», a affirmé Patrick Lacasse-Trudeau, chef de l’unité de cardiologie et des soins critiques.

L’an dernier, 960 patients ont été admis à l’unité de cardiologie, et 346, aux soins intensifs coronariens. Après l’analyse des besoins dans tout l’hôpital, il s’est avéré que la priorité devait être accordée à cette unité.

Parmi les améliorations, la nouvelle aile comptera un plus grand nombre de chambres individuelles, ce qui est de plus en plus demandé aux hôpitaux par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L’aménagement des postes de garde a aussi été repensé pour offrir une plus grande proximité avec le patient, surtout quand on sait que chaque seconde peut faire la différence.

Tous ces changements font en sorte que le nombre de places à l’unité de cardiologie passera de 21 à 18. Les soins intensifs coronariens compteront le même nombre de lits, c’est-à-dire quatre.

«On ne limite pas l’accès. Pas du tout, pas du tout. On a diminué de trois, mais c’est à cause de l’unité de soins, qui ne nous permettait pas de faire plus de chambres. Sinon, on sacrifiait des chambres privées et on avait besoin d’en faire plus», a assuré Martine Lachance, directrice-clientèle médecine du CHU.

Auparavant, la majorité des patients étaient dans des chambres quadruples.

«Le projet a été axé sur l’expérience du patient. On voulait répondre aux normes de la prévention des infections des années 2019. C’est une belle avancée pour nous. C’est ce qu’on veut faire partout dans le CHU, mais tranquillement au fil du temps», a ajouté Mme Lachance.

La nouvelle unité comptera six chambres privées et six chambres doubles climatisées, plus spacieuses, et mieux équipées.

«C’est une unité de soins critiques où les gens peuvent avoir besoin de soins rapides. Dans l’ancienne unité, il y avait des obstacles comme des portes qui cachaient la vue du patient. Ici, on est capable d’avoir une vue sur tous les patients pour intervenir plus rapidement», a expliqué Éric Demeule, cardiologue.

Les premiers patients seront transférés dès mardi matin.