Travaux majeurs : Labeaume ouvre la porte à des compensations aux commerçants affectés

Régis Labeaume pourrait s’inspirer de la Ville de Montréal. Il ouvre la porte pour la toute première fois à un programme d’indemnisation élargi pour les commerçants affectés par des travaux majeurs, incluant ceux de la route de l’Église à Sainte-Foy.

À l’occasion d’une mêlée de presse, lors de la rentrée à l’hôtel de ville ce lundi, le maire de Québec a lui-même abordé le sujet. Rappelant que la Ville élaborera un programme pour les commerçants éprouvés par le méga-chantier du tramway, le maire n’a pas exclu de l’étendre à l’ensemble des commerçants touchés par d’autres chantiers.

« Je suis en train de regarder ça, je vais discuter avec Montréal, nos fonctionnaires se parlent et j’évalue la situation. Je pense qu’il faut être compréhensif envers les commerçants. Aujourd’hui, je ne peux pas vous faire de promesse, je ne peux rien vous garantir, j’embarque dans le dossier », a-t-il déclaré.

Le maire prévoit aborder cet enjeu avec la mairesse de la métropole, Valérie Plante, lors d’une rencontre prévue cette semaine. « Eux, ils sont en train de tricoter un plan, ils testent déjà sur le terrain... La grande difficulté dans ça : on commence où et on finit où ? Là où il y a eu des travaux dans les dix dernières années, si on a un nouveau programme, il y en a qui pourraient être légitimés de nous dire : Nous, on n’a pas été dédommagés. On arrête où ? Le problème est un peu là », a-t-il exposé.

« Ça a l’air simple comme ça mais ce n’est pas simple. Moi, je suis très ouvert puis je comprends très bien les commerçants de la route de l’Église. Ceci dit, on a des versions très contradictoires. Certains nous disent qu’ils ont des grosses pertes, d’autres nous disent qu’ils n’en ont pas du tout (...) Il faut que les commerçants sachent aussi que pour réclamer des pertes, ça prend des états financiers vérifiés alors il faut être capable de les fournir. »

700 millions $ pour les imprévus

Le maire a par ailleurs tenu à se faire rassurant quant à des dépassements de coûts potentiels pour le projet de tramway et trambus, évoqués par l’opposition la semaine dernière. Le budget total de 3,3 milliards $ pour le réseau de transport structurant sera respecté, a-t-il martelé, précisant avoir bonifié le budget pour les imprévus à 700 M$, soit 200 M$ de plus que ce qu’il avait toujours dit.

« C’est un des rares projets au Québec qui a comme réserve pour inflation, contingence et risques, 21 % du budget. Il y a 700 M$ qu’on a mis de côté pour les imprévus et l’inflation. (La firme) KPMG est passée là-dedans, on a retravaillé nos affaires et c’est très conservateur. Je pense qu’on devrait être capables de s’en sortir, il faudrait vraiment que ça soit un désastre pour qu’on traverse notre budget alors crier au loup, ça ne donne pas grand-chose actuellement. »