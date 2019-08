Trois œuvres d’art bientôt installées à Québec

La Ville de Québec a dévoilé lundi matin les maquettes de trois œuvres d’art, réalisées pour près de 500 000$, qui seront bientôt installées dans trois équipements sportifs et récréatifs.



Ces créations seront visibles au futur YMCA, sur la rue du Pont, à la base de plein air de Sainte-Foy et au futur Centre de glaces.



«Dans tous les cas, les citoyens pourront toucher à l’œuvre ou l’admirer pendant la pratique de leur activité sportive ou de loisir. Le rapport entre le visiteur et l’œuvre d’art sera donc très fort», s’est félicité le maire Labeaume, en point de presse.



Au Centre de glaces, l’œuvre de Marc-Antoine Côté sera une immense sphère de métal qui s’intitulera Facteur-vitesse. Son coût est de 310 000 $ et son installation est prévue pour l’automne 2020.



La création de Tania Girard Savoie s’appelle Fluviatile. Installée au YMCA à partir de décembre 2019, elle sera composée de sérigraphies imprimées sous des panneaux de verre. Son coût est de 90 000$.



A la base de plein air de Sainte-Foy, les visiteurs pourront voir l’œuvre de Ludovic Boney : Lever de soleil sur le nord. Il s’agit de « différentes lignes obliques et de nombreux prismes au fini miroir », explique-t-on. L’investissement est de 71 000$.



Les coûts sont partagés entre le gouvernement du Québec et la municipalité selon leur proportion d’investissement dans les installations.