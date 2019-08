GROS-LOUIS, Roger



C'est avec un très grand chagrin que nous vous annonçons le décès de monsieur Roger Gros-Louis, époux de dame Ghislaine Langlois, fils de feu dame Cécile Talbot et de feu monsieur Gérard Gros-Louis. Il est décédé paisiblement et entouré de sa famille à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 août 2019, à l'âge de 82 ans. Il demeurait à Wendake.La famille vous accueillera aule mercredi 28 août 2019 de 19h à 21h30et le jeudi 29 août 2019 de 9h à 10h.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance pour la mise en crypte. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Langlois, ses chers enfants: Suzie (Jean-Louis Régis), Lizon (Dimitri Kastelov), Jean-François, Dany (Annie Bolduc) et Mélanie. Il laisse également en deuil ses petits-enfants: Pierre-Olivier (Megan Barrette), Roumiana (Pier-Luc Istead), Jean-Kristin (Malory Mainville), Kalina (Ogi), Gabrielle, Akyen, Nathan, Érika et Guillaume-Édouard. Également ses arrière-petits-enfants chéris : David et Alyssia. De plus, ses frères et sœurs: Max (Marie Roux), feu Jean-Marie (Hélène Gros-Louis), feu Aline (feu Wellie Hannon), Bruno (Doris Savard), Gilles (Monique Daunais), Louisette, Céline (feu Raynald Landry), Micheline (Jean-Marie Rock), ainsi que sa belle-famille Langlois: feu Roger, feu Jeannine (feu Jean-Paul Blouin), feu René (feu Yvette Portelance), feu Suzanne (feu Jean-Marc Lamontagne), Huguette (feu Roger Bourret), feu Monique, Claude (feu Andrée Dubois), Gilles (Lise Côté), feu Jean-Yves et Linda (Jocelyn Giroux) ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Nous tenons à remercier parents et ami(e)s pour leur support tout au long de cette épreuve ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement le Dr Gorman, et le Centre de Santé Marie Paule-Sioui-Vincent pour leurs bons soins prodigués. Un merci spécial aux infirmières et aux préposés pour les soins exceptionnels que vous avez attribués à la maison ainsi que les gestes remarquables que vous avez donné à notre père. Vos témoignages peuvent se traduire en don pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387.