BOIVIN, Jean-Guy



À l'IUCPQ, le 20 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Boivin, fils de feu dame Lucienne Drolet et de feu monsieur Mandoza Boivin. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre la mère de ses enfants Liette; ses enfants : Karina, Jean-Philippe (Caroline Bernard) et Christina (Fabien Gauthier); son petit-fils Gabriel Jibouleau; ses frères et sœurs : Diane (Claude Savard), Gilles (Sylvianne Poulin), Denis (Suzanne Corriveau) et Nadine (Rémi Chiasson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin : Serge (Marielle Marois), Carol et Christiane (Jean-Guy Cormier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, sa grande amie Monique Desbiens et plusieurs autres ami(e)s.Il est allé rejoindre sa sœur Gisèle et son mari Robert Savarin. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.