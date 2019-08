LARUE, Lucette Tardif



Au CHUL, le 19 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée, entourée de ses proches, dame Lucette Tardif, épouse de feu monsieur Henri LaRue, fille de feu Albert Tardif et de feu Léona Doucet. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (André Roy), Richard (Florence Mertens-Goossens) et Hugues; ses petits-enfants : Samuel, Aurélie, Antoine, Jérémi, Virginia, Maëlle, Hubert et Arnaud; sa sœur Thelma, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.