AUDET, Florian



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 21 août 2019, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédé M. Florian (Zaback) Audet, fils de feu Adrien Audet et de feu Anita Couture. Il demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Frampton, jeudi, jour de la célébration, à compter de 16 h. La direction de la célébration a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants : Marco (Isabelle Fortin, Mike, Mickaëlla, Mylie), Steeve (Lise Poulin, Rebeka), Christian et Karen (Marc-André Gagnon, Amy, Bryan, Alyson, Kelly-Ann, Enrick); son amie de cœur Maude Boily. Il était le frère de feu Carol et Serge (Carmen Fournier). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Colette Poulin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et leur professionnalisme. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Groupe d'accompagnement Jonathan (C.P. 963, Sainte-Marie, Beauce, G6E3C2) : www.groupejonathan.ca