Andrew Luck hué par des partisans des Colts: «c’était dégoûtant», affirme Aaron Rodgers

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers n’a pas été impressionné par la réaction de certains partisans des Colts d’Indianapolis qui ont hué Andrew Luck au moment où les médias sociaux commençaient à ébruiter la nouvelle de sa retraite du football professionnel, samedi.

Rodgers s’est dit au départ surpris d’apprendre le départ de l’athlète de 29 ans. Il aurait toutefois aimé que la sortie de Luck ait lieu dans de meilleures circonstances.

«La surprise a été évidemment la première émotion. C’est un jeune joueur et il a connu une très bonne carrière. Par contre, en raison de la façon que ça s’est déroulé, c’était dégoûtant. Le mot s’est passé et les gens l’ont conspué. Pourtant, il a pris une décision en fonction de sa qualité de vie», a commenté le numéro 12 des Packers lors d’un entretien à la chaîne Sirius Mad Dog Sports Radio.

Selon le pivot-vedette de Green Bay, le public doit faire la part des choses à propos de Luck.

«Il a donné beaucoup au football, même s’il n’est pas un vétéran de 15 saisons. Il a franchi une tonne d’obstacles seulement pour revenir au jeu après une blessure sérieuse», a-t-il ajouté.

Pas égoïste

Aussi, Rodgers croit que les partisans et l’organisation des Colts n’ont pas de motif valable pour critiquer le choix de Luck, qui aurait pu attendre plus longtemps avant de dévoiler ses intentions.

«Je pense que ce qu’il a fait ne constitue pas un geste égoïste. A-t-il amorcé la saison? Son nom aurait pu se trouver sur la liste des blessés et ensuite, il aurait pu encaisser son chèque de paie des Colts sans jouer. Au lieu de cela, il a décidé tout de suite, permettant à l’équipe d’aller de l’avant avec son autre quart Jacoby Brissett. Et il a emprunté cette voie pour son bonheur et sa vie personnelle. Je le félicite pour cela», a-t-il dit.

«J’ai vraiment apprécié l’affronter. C’est tout un joueur et je suis heureux pour lui, peu importe ce qui l’attend.»