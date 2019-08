Complot VIA Rail: un nouveau procès ordonné

TORONTO – La plus haute Cour d’Ontario a annulé les condamnations de Chiheb Esseghaier et son complice Raed Jaser pour avoir comploté en vue de faire dérailler un train de VIA Rail en 2012.

Dans leur décision unanime, les juges de la Cour d'appel soutiennent que le juge a fait une «erreur de droit» lors de la sélection des jurés.

C’est à la suite d’une enquête de la GRC que les deux hommes ont été arrêtés avant de passer à l’acte.

Raed Jaser était un résident de Toronto à l’époque. Dans le cas de Chiheb Esseghaier, un Tunisien qui étudiait à Montréal au niveau du doctorat, il a notamment été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre un meurtre au profit ou en association avec un groupe terroriste.

Les deux complices ont tous deux été condamnés à la prison à vie en septembre 2015, sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans.