Dans la garde-robe... d’Yvan Pedneault

Pour Yvan Pedneault, la mode n’est pas en tête de liste de ses priorités. « J’aime avoir de l’allure, mais je ne suis pas à la mode et je sais surtout ce que je n’aime pas », lance-t-il. Au fil de la discussion, il me mentionne qu’il déteste les tissus légers et moulants, mais qu’il ne faut jamais dire jamais. « Ça m’a pris du temps avant de m’adapter aux jeans plus ajustés, mais là je porte presque juste ça ! Ma femme m’aide beaucoup dans l’élaboration de mon style », confie le chanteur.

L’été, il a l’habitude de coordonner des chemises à motifs et de couleurs voyantes à l’un de ses jeans. « Je suis un gars qui pourrait vivre en jean et en t-shirt, mais des fois j’ai besoin que ça punche un peu et c’est ma solution. Quand j’ai habité en Ontario quelques années avant La Voix, j’étais un inconnu, mais ici au Québec, je sens qu’il me faut un peu de variété », relate Yvan.

► À l’agenda d’Yvan

Il était la star iHeartRadio du mois de juillet 2019 sur les stations Énergie avec sa nouvelle chanson Mon ami, mon frère.

Il est en tournée avec son spectacle Rhapsody, Les classiques de Queen. Toutes les dates sont affichées sur son site yvanpedneault.com.

Il est en préparation pour un nouvel album.

Photo Pierre-Paul Poulin

Lunettes SIMONS

Chemise VOLCOM

Jean et bottillons JACK & JONES

« J’ai un penchant pour les vêtements de skate ou de surf, alors que je ne pratique pas ces sports. J’aime le look des pièces, les imprimés et les coupes »

Photo Pierre-Paul Poulin

Bermudas et baskets JACK & JONES

« Cette chemise est un cadeau de ma belle-mère. Je crois que lorsqu’elle trouve que je porte trop souvent les mêmes vêtements, elle m’offre de nouveaux morceaux. »

Photo Pierre-Paul Poulin

Casquette EBENOR PERCUSSION

Chemise VANS

Jean GUESS

Baskets ALDO

« J’ai toujours eu un faible pour le personnage de Snoopy. Un jour en entrant dans une boutique, ma fille a dit “c’est ta chemise papa”. J’ai trouvé ça cute et je me suis laissé tenter. »

Photo Pierre-Paul Poulin

Veste LE CHÂTEAU

Jean JACK & JONES

Bottillons JACK & JONES

« Disons que c’est le look chic de ma garde-robe. C’est foncé et versatile. En plus, la veste est en tissu extensible super confortable »

Photo Pierre-Paul Poulin

T-shirt GAP

Blouson JACK & JONES

Jean SCOTCH & SODA

Baskets VANS

« Ces baskets jaunes sont mon clin d’œil à Queen et à Freddie Mercury. Quand j’ai entrepris mon spectacle Rhapsody, Les classiques de Queen, je voulais un petit quelque chose en lien avec le groupe. J’ai tapé “running” et “1980” sur Google et c’était la troisième photo. J’ai cliqué sur le lien et je les ai achetées ! »

Photo Pierre-Paul Poulin

Blouson JACK & JONES

T-shirt GAP

Jean SCOTCH & SODA

Baskets VANS

« J’ai ce t-shirt depuis plus de huit ans. Je n’avais pas beaucoup d’argent à l’époque, alors je ne voulais pas l’acheter, mais ma blonde a dit, “si tu l’aimes prends-le”. Au final, ce fut un 40 $ très bien ­investi. »

4 questions mode à Yvan

Quel est votre style ?

Je suis un gars assez simple et mon style le reflète bien. Je porte surtout des t-shirts et des jeans. Le confort est important pour moi, surtout lorsque je donne un spectacle. J’ai besoin d’être en confiance et d’être bien pour être convaincant.

Faites-vous une différence entre vos vêtements de scène et ceux de votre quotidien ?

À vrai dire, mes nouveaux achats sont pour des looks de spectacle. Puis, lorsque les pièces ont du vécu ou qu’elles sont défraîchies, eh bien je les porte dans mon quotidien. Outre quelques morceaux typés, par exemple les chaussures jaunes pour Queen, je n’ai pas de tenues extravagantes pour la scène, alors mes vêtements passent aisément de l’un à l’autre.

Magasinez-vous souvent ?

Non. Ma priorité est mes deux filles. Quand je dois acheter de nouveaux vêtements, ce ne sont pas des coups de cœur, mais bien des achats réfléchis. Si je vais magasiner, c’est pour un article bien précis, un jean, une chemise ou une veste. Ce qui me rend heureux dans le magasinage, c’est si je réussis à trouver un morceau en solde. Payer 50 % de moins pour un vêtement me fait le plus grand bien !

Avez-vous une anecdote cocasse liée à un vêtement ?

J’ai croisé une fille qui portait un t-shirt des Beatles. Je lui ai dit que j’avais le même chandail et que moi aussi j’aimais ce groupe. Elle m’a répondu : “C’est un groupe ? Je ne le savais pas. Je trouvais juste que le design était cool”. Je n’en revenais pas. Ça ne devrait pas être permis de porter un t-shirt ou une casquette d’un band ou d’une équipe de sport si tu ne connais rien d’eux.

► Ses bonnes adresses

♦ Simons

♦ Jack & Jones

♦ Lucky Brand

♦ Jeans Jeans Jeans