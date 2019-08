THIBAULT, Pierre



À l'Hôpital Ste-Anne (CHSLD), le 22 août 2019, à l'âge de 65 ans et 6 mois, est décédé monsieur Thibault Pierre, conjoint de madame Carole Montreuil, fils de feu dame Dora Lafontaine et de feu monsieur Arthur Thibault. Il demeurait à Saint-Ferréol-Les-Neiges.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre sa conjointe Carole Montreuil, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Arthur (Thérèse), Gertrude (feu Yves Côté), Huguette (feu Lawrence), Marcel (Marcelle), Claudette (Noël), Nicole (Michel) et Yves (Nicole), sa belle-sœur Linda, son neveu Gabriel (Laurence), ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.