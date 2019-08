François Legault «fait une job correcte», soutient Pauline Marois

L’ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, prétend que François Legault «fait une job correcte» à la tête de l’État québécois.

«Il fait une job correcte. Je crois que, dans les circonstances, il fait au mieux, finalement. Je ne suis pas d’accord avec toutes ses politiques, mais il y en a avec lesquelles je suis d’accord, bien sûr, alors je pense qu’il fait une job correcte. Qu’on le surveille bien, que des gens de l’opposition fassent leur boulot, c’est aussi important dans une démocratie», a expliqué Mme Marois en entrevue à QUB radio, dans l’émission Dutrizac.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Pauline Marois, sur QUB radio:

L’animateur Benoît Dutrizac a demandé à la 30e première ministre du Québec si elle était «inquiète» de voir son ancienne formation, le Parti québécois (PQ), sans chef.

«Moi, je fais confiance. Je suis une femme d’abord profondément optimiste. Sans être d'un optimisme bête, je fais confiance. Vous savez, il y a encore des dizaines de milliers de militants au Parti québécois, il y a des hommes et des femmes qui sont actuellement députés, qui sont d’une grande qualité [...] Ils sont en train de se retrouver, d’essayer de préciser les orientations du Parti», a-t-elle mentionné.

Rappelons que Jean-François Lisée, défait dans sa circonscription de Rosemont, a annoncé son départ de la tête du PQ en octobre 2018. Depuis, Pascal Bérubé occupe les fonctions de chef intérimaire.

«Il y a une chose à laquelle je continue de croire profondément: nous avons le droit d’avoir un pays, comme peuple, et il faut qu’il y ait un parti qui porte ce projet-là à travers vents et marées et à travers toutes les tempêtes que l’on traverse habituellement en politique, comme c’est le cas actuellement au Parti québécois», a conclu Pauline Marois.