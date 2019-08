L’agriculture en vedette

C’est ce soir, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, que se tient le 38e Gala du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (section Québec), sous la présidence d’honneur de Sylvain Lavoie, directeur général de Synagri.

Quatre fermes finalistes, dont la Ferme Girobrie de Princeville et la Ferme Régika de Kamouraska, se feront face pour l’obtention du titre Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAEC) et représenteront le Québec lors de la finale nationale, début décembre, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est conçu pour reconnaître les jeunes agriculteurs qui excellent dans leur profession. Les candidats admissibles doivent être des exploitants agricoles âgés de 18 à 39 ans qui tirent la majorité de leurs revenus de leur exploitation agricole.

À guichets fermés

La 5e Classique du journal Nouvelles Économiques se tient aujourd’hui, à guichets fermés, au club de golf Royal Charbourg. Sous la coprésidence d’honneur de Dominick Roy (photo de gauche) et Charles Pépin (photo de droite), respectivement directeur de Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf, et directeur de Desjardins Entreprises-Québec-Capitale. Les 144 golfeurs inscrits se disputeront les honneurs du trophée Louis-Blouin et verront les profits de la Classique être remis à la Fondation québécoise du cancer.

De nouveaux records

Le 5e Défi kayak Desgagnés (DKD), présenté du 15 au 18 août derniers au profit de Jeunes musiciens du monde (JMM), a atteint de nouveaux sommets en termes de participation (150 pagayeurs sur le fleuve de Montréal à Québec) et de profits (300 300 $). Cette somme représente le double de l’an dernier. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Andrée Giguère, Fednav ; Lydiane St-Onge, ambassadrice DKD; Nathan ; Yann Perreau, ambassadeur DKD ; Nathalie Pilon, ABB ; Danie Deschenes, Oxygène Événements ; Claude Bernatchez, ambassadeur DKD ; Agathe Meurisse et Mathieu Fortier, JMM ; Louis-Marie Beaulieu, Desgagnés ; Pierre Girard, JMM ; Anick Métivier, Port de Québec ; Robert Bellisle, QSL ; Martine Péloquin, Énergie Valero ; Marc Dagenais, Mallette ; Daniel Dagenais, Port de Montréal et Mario Sills, Sécurité Nautique Québec.

Du plaisir et de l’émotion

J’ai eu l’occasion, le 12 août dernier, de participer pour la toute première fois à la 24e Journée de la Sérénité de la Villa Ignatia (golf et spectacle), présentée au club de golf Royal Québec. Bravo au comité organisateur, sous la férule d’André Pelchat, président du Groupe Immostar, qui a livré la marchandise tant pour le golf que pour la portion spectacle. J’y reviendrai au cours des prochains jours avec plus de détails. Si le souper de conclusion a donné lieu à d’émouvants témoignages d’anciens bénéficiaires de la Villa Ignatia, j’ai aussi apprécié la présence de mes trois partenaires de jeu durant la journée dans les allées du Royal Québec. Les voici sur la photo : Michel Carrier (à gauche), animateur à Télé-Mag Québec, et Marc Poulin, du CA de la Villa Ignatia (trésorier), qui entourent Danielle Ruel, la conjointe de Marc.

Anniversaires

Normand Brathwaite (photo), animateur radio et télé, et comédien, 61 ans... Paule Riverin, directrice des ventes et des réservations à la Sépaq... Michel Bergeron, courtier immobilier Via capitale Québec Champlain, 44 ans... Bernhard Langer, du circuit des Champions de la PGA, 62 ans... Gerhard Berger, ex-pilote de formule 1, 60 ans... André Brassard, metteur en scène et réalisateur, 73 ans.

Disparus

Le 27 août 2015. Louis Blouin (photo), 78 ans, un passionné des médias (représentant publicitaire télé, radio, journaux) depuis plus de 40 ans... 2011. Yvon Beaudoin, 65 ans ; sa femme Marie-Paul Fréchette, 67 ans ; son fils Éric Beaudoin, 43 ans, et sa petite-fille Mélizandre, 8 ans... 2010. Gertrude Luna Vachon, 48 ans, ex-lutteuse de la WWE.