Le dossier de harcèlement contre Loranger revient au conseil

La plainte d’harcèlement psychologique de l’ancienne directrice de cabinet du maire de L’Ancienne-Lorette Émile Loranger continue de le suivre même si le dossier «devait être clos». Une nouvelle facture d’avocat pour cette affaire a fait des vagues au conseil de ville mardi soir.

Certains conseillers se sont étonnés du détail d’une facture d’avocat de 22 000$, où se trouvait une dépense d’environ 3900$ liée à la plainte de Marie-Ève Lemay pour harcèlement psychologique contre le maire Émile Loranger.

Cette facture s’ajoute donc aux 330 000$ déjà déboursés dans cette affaire par la municipalité.

Appelé à voter, le conseil est apparu divisé, trois élus votant contre le paiement de la facture, qui a finalement été approuvé.

«Je voudrais juste confirmer une dernière fois, a insisté le conseiller Charles Guérard. Le dossier de madame Lemay, est-ce que c’est clos, clos? Il n’y aura pas d’autres suites», a-t-il questionné.

Tassé du dossier

En réponse au Journal après la séance, le maire a tout simplement renvoyé la question aux membres du conseil, disant ne pas être au courant du dossier puisqu’il a été «tassé».

«Le dossier de harcèlement, j’ai été ‘’outsidé’’ de ce dossier-là. Je ne peux rien garantir. [...] Je suis en dehors de ce dossier-là, les conseillers m’ont dit ‘’va-t’en chez vous, laisse-nous régler ça’’. Et ils ont tout signé, donc qu’ils vivent avec leurs décisions», laisse tomber Émile Loranger.

D’ailleurs, une politique contre le harcèlement psychologique en milieu de travail devait être déposée mardi, mais son adoption a été repoussée. Les élus auraient reçu le document trop tard en journée pour l’étudier.

Position inchangée sur la 40

Le dossier du prolongement de l’autoroute 40 est aussi revenu sur la table lors de la séance du conseil municipal. Plusieurs citoyens sont revenus à la charge pour demander un engagement clair du maire, lui qui avait promis un plan d’action qui n’est toujours pas venu.

Émile Loranger s’est dit d’accord pour porter le dossier au provincial, mais a catégoriquement refusé d’en dire plus. Pressé par son opposant Gaétan Pageau de s’engager plus formellement, Émile Loranger a été bref. «Ce que je vais faire, je vais le faire», s’est-il contenté d’affirmer.

«J’ai été le premier maire de L’Ancienne-Lorette à m’opposer et ça date de 1984. Ma position est qu’on ne peut pas accepter un projet d’autoroute. Quant aux façons de faire, ce sera en temps et lieu», a-t-il ajouté après la séance.

La facture de Féria refilée à l’agglomération?

Questionné sur la décision de la ville de Québec de convoquer le comité d’arbitrage pour tenter d’ajouter les frais liés à la présentation du cirque Féria aux dépenses communes des municipalités de l’agglomération, le maire Loranger a indiqué vouloir étudier la question avant de se prononcer.

«C’est sur qu’on ne veut jamais servir à baisser la facture de projets de la ville-centre, mais en même temps, il y a des projets auxquels on doit participer et la ligne est souvent mince. Je dois en parler avec mon collègue de Saint-Augustin avant de me prononcer», a indiqué Émile Loranger.

Joint par le Journal, son homologue Sylvain Juneau a lui aussi voulu demeurer prudent quant à la facture du spectacle qui a couté environ 2M$ selon des sommaires de la ville de Québec.

«Avant d’avoir une opinion sur la chose, ça va me prendre plus d’infos. Combien ça coûte exactement ? Quels sont les tenants et aboutissants ? Après ça, on va se positionner. Le nerf de la guerre, c’est l’argent donc je dois aller aux sources pour avoir l’information. Nous, on paie environ 4 % des dépenses d’agglo donc on va faire le calcul et on se positionnera ensuite», explique le maire de Saint-Augustin.

Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée