Le fabricant de meubles LUSINE double sa superficie à Place de la Cité

Bonne nouvelle pour le fabricant de meubles LUSINE de Place de la Cité, à Québec, qui doublera sa superficie à peine deux ans après avoir ouvert ses portes dans le centre commercial.

LUSINE de Place de la Cité doublera sa superficie grâce à un agrandissement de plus de 4 000 pieds carrés qui sera dévoilé au grand public dès le 5 septembre prochain.

Cet agrandissement permettra d’aller de l’avant avec une nouveauté, soit le «bar à échantillons» où seront exposés une centaine de choix de tissus, d’essences de bois et de couleurs de teinture.

«Depuis nos débuts, nous sortons des sentiers battus, toujours à la recherche d’inspirations et de méthodes créatives pour nous distinguer. Nous sommes emballés à l’idée d’amener notre concept unique de personnalisation de mobilier à un niveau supérieur», a affirmé Mathieu Bouchard, associé de LUSINE.

Cet agrandissement majeur nécessitera l’embauche d’une dizaine d’employés.

En plus du «bar à échantillons», l’équipe compte mettre à la disposition de la clientèle un menu de rafraîchissements et de boissons chaudes qui pourront être commandées au bar et consommées sur place.

L’entreprise locale aux grandes ambitions multiplie les investissements et les projets. De ce fait, l’atelier situé dans le quartier Saint-Malo a récemment gagné en superficie pour atteindre les 27 000 pieds carrés. Au cours de la prochaine année, un important virage technologique sera mis en place afin d’informatiser la production. Cette transformation permettra non seulement de répondre à une demande plus grande, mais aussi d’explorer de nouveaux marchés, notamment les autres provinces canadiennes d’ici les cinq prochaines années.