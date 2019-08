Les créanciers d’Acier Orford acceptent l’offre du Groupe Dallaire

L’offre présentée par le Groupe Dallaire pour sauver l’entreprise Acier Orford et ses 150 employés de la faillite a été approuvée par les créanciers.

Selon Radio-Canada, la proposition a été acceptée à 95 %, mardi.

Le promoteur immobilier offrait notamment 200 000 $ aux créanciers non garantis et environ 5 millions $ à la Banque Toronto-Dominion (créancier garanti). En échange, il devenait propriétaire de la compagnie de Sherbrooke.

Rappelons qu’Acier Orford avait aussi une dette de plus de 10 millions $ envers le Groupe Dallaire lorsque l’entreprise s’est placée au début du mois d’août sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Elle devait à 163 créanciers plus de 35,3 millions $. Le dossier est entre les mains de la firme PricewaterhouseCoopers.

Groupe Dallaire et la compagnie spécialisée dans la fabrication et l'installation d'acier d'armature collaborent sur des projets immobiliers depuis 2007.