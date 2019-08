Les MTV Video Music Awards en cinq moments

Chaque année, les MTV Video Music Awards nous offrent des moments qui restent à jamais gravés dans la culture populaire. Et la cérémonie de lundi n’a pas fait exception à la règle. Voici cinq éléments qui ont alimenté les discussions jusqu’au lendemain du gala.

1. ​Le plaidoyer coloré de Taylor

Photo AFP

C’est avec un numéro ultra-coloré que Taylor Swift a lancé les festivités, dansant sous les arcs-en-ciel durant You Need to Calm Down. Le clip de cette chanson, qui se veut également un plaidoyer en faveur des droits de la communauté LGBT, a d’ailleurs été récompensé de deux prix au cours de la cérémonie, donnant l’occasion à la chanteuse d’interpeller tant la Maison-Blanche que le président américain au sujet du Equality Act, un projet de loi visant à interdire toute discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

2. La sobriété de Miley

Photo AFP

Bien connue pour ses extravagances, Miley Cyrus en a surpris plus d’un en jouant la carte de la sobriété. Exit les costumes provocateurs, les déhanchements suggestifs et autres artifices, la chanteuse s’est contentée de livrer une prestation étonnamment sobre, mais chargée d’émotion, de la pièce Slide Away. La rumeur veut d’ailleurs que cette chanson soit inspirée de sa (très) récente rupture avec l’acteur australien Liam Hemsworth, qu’elle avait épousé il y a moins d’un an.

3. La performance caliente de Shawn et Camila

Photo AFP

3 Shawn Mendes et Camila Cabello ont assurément fait grimper la température à l’intérieur du Prudential Center de New York avec une prestation musicale très caliente. Le couple a présenté pour la toute première fois sur scène son succès Señorita, récompensé du prix de la meilleure collaboration durant cette même soirée.

4. Le cafouillage de Travolta

Photo AFP

Cinq années après avoir rebaptisé Idina Menzel en l’appelant Adele Dazeem sur la scène des Oscars, John Travolta a commis une nouvelle – et tout aussi hilarante – bévue. Au moment de remettre le prix de la vidéo de l’année à Taylor Swift, l’acteur a d’abord tendu le trophée vers Jade Jolie, drag queen rendue célèbre grâce à la populaire émission RuPaul’s Drag Race, la confondant avec la chanteuse. À la décharge de l’acteur, soulignons que Jade Jolie a l’habitude de personnifier Taylor Swift à différentes occasions... dont le vidéoclip de la chanson You Need to Calm Down.

5. Le « postérieur » de Lizzo

Photo AFP

Lizzo a sa manière bien à elle de faire les choses. Et les MTV Video Music Awards ont été une occasion de plus de le démontrer. La chanteuse est apparue sur scène aux côtés d’un immense popotin gonflé surplombant la scène, rebondissant au rythme de ses succès Truth Hurts et Good as Hell. Une image aussi surréaliste qu’audacieuse qu’on peine encore à se sortir de l’esprit.