Lindsay Vonn affiche sa spectaculaire bague de fiançailles sur le tapis rouge

La skieuse Lindsey Vonn, récemment fiancée à P.K. Subban, est apparue publiquement pour la première fois avec sa bague au doigt lors de la soirée des MTV Music Video Awards, lundi soir.

Vonn affichait ainsi une immense émeraude à l’annulaire, ce qui a suscité l’intérêt des photographes sur place.

P.K. Subban, qui évolue désormais avec les Devils du New Jersey, s’est notamment ouvert sur le sujet de ses fiançailles dans une entrevue accordée au magazine Vogue.

«J’ai acheté la bague et je me suis dit : “tu sais quoi? Je vais juste le faire à la maison”, a-t-il raconté. Tout s’est mis en place ce jour-là. Tout le monde dit que les étoiles se sont alignées; en fait, c’était un soir de pleine lune. J’étais inquiet, car je savais qu’elle voudrait être habillée en conséquence et ne pas être dans son pyjama. Finalement, elle avait une rencontre d’affaires, donc elle était en tenue de circonstance.»

Subban a ainsi offert une émeraude à sa dulcinée après avoir acheté le fameux bijou, le 14 août, à Beverly Hills.

Il a aussi expliqué qu’il avait fait ce choix, car le vert est la couleur préférée de Vonn et aussi sa pierre de naissance. De plus, il va à merveille avec un collier vert émeraude qu'il lui a offert pour Noël.

Maintenant, même s’ils sont fiancés, pas question de précipiter les choses en vue d’un mariage.

«Je veux juste apprécier ce moment et les fiançailles, a d’ailleurs souligné Vonn, également à "Vogue". Nous ne sommes pas pressés de nous marier. Cela dépendra de son calendrier et du temps que nous aurons pour nous asseoir et en parler. Je ne veux pas le stresser avec ça, puisqu’il a une grosse saison qui s’en vient.»

Il a préféré Lindsey Vonn à sa soeur

À propos de la relation entre Subban et Vonn, le hockeyeur se souvient de l’avoir rencontrée une première fois il y a à peine deux ans, lors d’une soirée tenue au terme du gala des ESPY. L’événement récompense les plus grands sportifs de la planète.

Lindsey Vonn, qui formait un couple avec un autre homme à ce moment, était accompagnée de sa petite sœur Karin.

«Karin est celle qui travaillait très fort pour parler avec moi, a révélé Subban en riant. J’étais évidemment intéressé à Lindsey, mais je ne pouvais pas vraiment discuter avec elle, puisqu’elle fréquentait quelqu’un d’autre.»

Une fois Vonn célibataire, Subban a communiqué régulièrement avec elle au téléphone pendant que la skieuse était en Europe. Puis, les tourtereaux se sont revus au Colorado durant la période des Fêtes en 2017.

Subban et Vonn ont effectué leur première sortie officielle en tant que couple sur le tapis rouge des CMT Music Awards en juin 2018. Depuis, ils ont fait fureur dans les médias et sur les réseaux sociaux, soulignant notamment, deux fois plutôt qu’une, la fête nationale américaine dans des tenues particulières, dont Subban en bikini le 4 juillet dernier.